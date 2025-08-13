Deer Valley East Village tendrá algunas de las mejores máquinas de nieve en el país

Cuando la temporada de esquí comience en el Wasatch Back (la zona trasera de las montañas Wasatch) este invierno, el East Village de Deer Valley (la zona Este del resort Deer Valley) tendrá 10 telesillas, 100 nuevas pistas y cerca de 2,000 acres de nuevo terreno. Está en la segunda fase de un proyecto de expansión que hace que el resort sea uno de los más grandes en América del Norte.

Chris Cushing conoce bien el proyecto. Él es un planificador de montaña y el socio principal de la firma consultora de áreas de esquí SE Group (Grupo SE), que ayudó a Deer Valley a arrancar en 1981 y trabaja con resorts por todo el mundo.

Más recientemente, diseñó las nuevas pistas del East Village y desarrolló los planes para su sistema de nieve artificial.

“Será con diferencia el sistema de nieve artificial más sofisticado en el país con la automación, y la tecnología más reciente y cañones de nieve y control de bombas,” dijo en el segmento “Local News Hour (Hora de Noticias Locales)” de KPCW el 8 de agosto. “Será un sistema maravilloso que cuenta con mucha potencia de fuego.”

La producción es un proceso bastante simple, dijo él. Primero, el agua presurizada se impulsa a través de lo que se llama un nucleador, una pequeña boquilla que rompe el líquido en diminutos cristales de hielo. Gotas más grandes de agua entonces se adhieren a esos cristales y se soplan sobre las pistas como nieve artificial.

Cushing dijo que la nieve producida por la máquina no es tan suave y sedosa como los copos de nieve de la Madre Naturaleza, pero su calidad ha mejorado con el cambio de la tecnología.

“Creo que los esquiadores van a reconocerlo,” dijo él. “Literal, estos cañones producen mejor nieve que los cañones iniciales, así que van a ser muy bien recibidos, estoy seguro.”

Un desafío típico para los resorts de esquí es que a menudo tienen acceso limitado al agua necesaria para fabricar la nieve, dijo Cushing.

Pero East Village está situado al otro lado de la carretera del Jordanelle Reservoir (Embalse Jordanelle) y Cushing dijo que su desarrollador, Extell, pudo obtener los derechos de agua necesarios para asegurar que el resort tenga un suministro sólido.

El clima y la elevación también se toman en cuenta para fabricar la nieve. La base East Village se ubica más de 500 pies más abajo que la base Snow Park de Deer Valley (Parque de Nieve de Deer Valley), pero eso no significa que hace más calor, dijo Cushing.

Una investigación realizada por un ingeniero de la fabricación de nieve encontró que históricamente, las temperaturas en el lado del East Village de la montaña eran las mismas, o más frías.

“Desde una perspectiva de uno que fabrica nieve, el clima y las temperaturas y la humedad son muy buenos para fabricar la nieve,” dijo él. “Sabes, la elevación más baja tiene más de un impacto más tarde en la temporada, y cuando empiece a calentarse, puede tener más de un impacto en la nieve.”

Cushing dijo que cerca del 70% de las nuevas pistas tendrán la cobertura de la nieve artificial desde arriba hasta abajo.

Dijo que el fabricar nieve típicamente comienza a finales de octubre o a principios de noviembre, cubriendo todo el terreno antes de la navidad.