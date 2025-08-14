Resultados extraoficiales demuestran la dominación de actuales en las elecciones municipales primarias de Heber City

Esta fue la primera vez que los votantes de Heber City han acudido a las urnas para una elección municipal primaria desde 2019; la ciudad utilizó la votación por orden de preferencia en sus elecciones municipales de 2021 y 2023.

Cerca de 3,000 residentes de Heber entregaron sus boletas en la elección municipal primaria del 12 de agosto, o casi el 30% de todos los votantes registrados en la ciudad.

Los números en esta historia se basan en los resultados preliminares publicados por la oficina del secretario del condado tarde por la noche del martes.

La alcaldesa actual Heidi Franco y el Concejal actual Scott Phillips dominaron la elección municipal primaria para alcalde el martes. Los resultados preliminares demuestran que Franco recibió un poco menos del 50% de las boletas, o casi 1,500 votos. Phillips recibió el 43% de los votos, con casi 1,300. Mike Hewlett terminó tercero en la elección, con el 7% de los votos, y no pasará a la elección municipal general.

Franco disfrutó del apoyo fuerte en el centro de Heber. Ella está postulándose en una plataforma centrada en preservar la forma de vivir de Heber y proteger el espacio abierto. Los residentes cerca del Parque Muirfield, quienes viven a lo largo del límite del sur de North Fields, abrumadoramente respaldaron a Franco. Ella ganó el 64% del voto en ese distrito electoral.

Franco también obtuvo el 64% de los votos en el distrito electoral 103, un barrio en el área noroeste del centro. Ella vive en el área Valley Hills, donde recibió la mitad de los votos.

El Concejal Scott Phillips salió mejor en la colonia Wheeler Park al sur del centro, donde recibió el 58% de los votos. El 56% de los residentes de la zona Red Ledges apoyaron a Phillips, quien vive en esa colonia.

Está postulándose para abogar por la vivienda asequible y el crecimiento responsable.

Franco y Phillips estuvieron exactamente empatados en el distrito electoral 207, una colonia del centro cerca de Wasatch High School.

Esos dos candidatos para alcalde ahora pasarán a la elección general del 4 de noviembre.

En la elección para el Concejo municipal de Heber City, la actual Yvonne Barney encabezó el grupo de ocho candidatos con más del 23% de las boletas entregadas a su favor - casi 1,300 votos.

Morgan Murdock y Nick López estuvieron a menos de 20 votos el uno del otro. Cada uno recibió cerca del 17% de los votos, más de 900 boletas.

Corey Noyes completó los cuatro primeros. Obtuvo más del 11% del voto, con más de 600 personas que lo apoyaron.

Esos cuatro aparecerán en la boleta de la elección municipal general en noviembre, y dos pasarán al concejo municipal. Ken Davis, Christen Thompson, Lori Rutland y Jami Hewlett son eliminados de la carrera.

A partir del mediodía del miércoles, el secretario tenía posesión de alrededor de 150 boletas pendientes o boletas con errores técnicos menores para contar.

Los resultados de la elección municipal primaria serán certificados el 26 de agosto a las 4 p.m. en las cámaras del Concejo municipal de Heber City.

Artículo traducido por Jonás Wright.