El UDOT comparte más detalles sobre la nueva ruta a medida que se acerca la decisión sobre el desvío de Heber Valley

El UDOT proveerá su actualización más reciente sobre el desvío en la reunión del Consejo del condado de Wasatch el 19 de agosto.

La nueva información viene a medida que el UDOT se prepara para anunciar su ruta preferida este otoño.

En este momento, la agencia está decidiendo entre dos opciones finales de diseños. Una mantendría el tráfico de la carretera sobre la calle U.S. 40 hasta cerca de la calle 900 North antes de redirigirlo al desvío. La otra cortaría el camino por el área de North Fields. Las dos opciones incluirían vías de acceso para que locales puedan acceder a sus casas en el área North Fields.

En la actualización de este mes, el UDOT compartirá detalles sobre las conexiones locales al desvío.

Los materiales del consejo del condado mostraron que el desvío pasará al oeste del centro de Heber y conectará con la carretera U.S. 189 al sur de la ciudad. Los conductores de Midway podrán tomar la Ruta estatal 113 hacia el este para incorporarse al desvío cerca de la calle Southfield Road.

Los residentes que viven cerca de la calle Southfield Road tendrán acceso al desvío por la calle Industrial Parkway, detrás de Walmart.

El acceso para residentes al norte de Heber dependerá de la ruta que el UDOT elija. Si construye el desvío por el área North Fields, la carretera pasará encima de calles locales como 1200 North. Los conductores no podrán acceder al desvío desde la calle Potters Lane.

El UDOT dice que dará a los residentes aviso con dos semanas de anticipación antes de organizar audiencias públicas este otoño. Anunciará las reuniones en su sitio web del desvío y sus páginas de redes sociales. El UDOT también enviará postales por correo sobre las audiencias públicas para los propietarios afectados y compartirá notificaciones con los medios locales.

Las reuniones más tarde este otoño incluirán detalles sobre la ruta preferida y oportunidades para compartir la retroalimentación y hacer preguntas.

Mientras tanto, los residentes que estén interesados en aprender más pueden asistir a la próxima reunión del concejo municipal.

Artículo traducido por Jonás Wright.