Desde la música hasta la elaboración de queso, el calendario de eventos en el valle de Heber está lleno

Yoga, elaboración de queso, música en vivo y la celebración anual de Swiss Days (Días Suizos) están entre las docenas de eventos que locales y visitantes pueden disfrutar al cambiar el verano al otoño en el valle de Heber.

Jessica Turner de la Cámara de Comercio del valle de Heber dijo que Swiss Days siempre es una gran atracción para la plaza principal de Midway durante el fin de la semana festiva de Labor Day. Este año el evento es el 30 y 31 de agosto, comenzando a las 8 a.m. cada día.

“Anticipamos a decenas de miles de personas por el transcurso de los dos días durante ese periodo del festival del viernes y sábado,” dijo en el segmento “Hora de Noticias Locales" de KPCW el miércoles. “Están ofreciendo transporte gratuito, así que hay áreas designadas para el estacionamiento que está un poco lejos de la plaza principal de Midway, pero es intencional, porque así el transporte gratuito te puede llevar de ida y vuelta, y opera todo el día.”

Turner dijo que los negocios locales alrededor de la plaza principal abrirán tiendas y pequeños puestos para recibir a los visitantes del festival. Todos los vendedores de comida sólo aceptan efectivo y los perros no se permiten en el evento.

Previo a Swiss Days, dijo ella, los calendarios de eventos tanto para Midway como para Heber tienen una variedad de ofertas para todas edades. Algunas requieren inscripción y pago.

Entre los eventos más destacados de cada semana de Heber están el Baile Country Swing y Line Dance en el Sycamore Building en Heber comenzando a las 8 p.m. el martes, y el Mercado en la calle Main en el Parque Municipal, que finalizará el verano el 21 de agosto.

Las clases de elaboración de los quesos burrata y mozzarella comienzan el 22 de agosto en el lugar de la empresa Leche y Queso Artesano del valle de Heber. El Festival de Música Wasatch Boomerfest también comienza el 22 de agosto en el museo y sitio de campamento de la Fundación Richard W. Erickston en Wallsburg.

Las clases semanales gratis de yoga en la plaza principal de Midway siguen el 23 de agosto a las 9 a.m., seguida por el mercado de agricultores a las 10 a.m. hasta la 1 p.m. El mercado estará abierto hasta octubre.

Los aficionados de yoga también pueden tomar una clase gratis el 24 de agosto a las 9 a.m. sobre el pasto del Parque Municipal en Heber.

De cara al inicio del otoño, Turner dijo que la próxima Universidad de Empresas del área Wasatch Back está programada para el 10 de septiembre en el Centro de Educación Blair en Park City. El evento mensual es una asociación entre las cámaras del valle de Heber y Park City que es designada para ayudar a que las empresas locales tengan éxito. Ella dijo que el enfoque de septiembre está en la marca. Va de las 11:30 a.m. hasta la 1 p.m. Los boletos cuestan $10 dólares.