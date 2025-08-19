El nuevo administrador municipal de Park City no será nombrado hasta el año que viene, dice la alcaldesa

El Administrador Municipal de Park City Matt Dias, quien ha estado en el Palacio Municipal a partir de 2014, anunció el 13 de agosto que planea renunciar en septiembre para buscar un puesto en el sector privado.

Durante la reunión del Concejo municipal de Park City el 14 de agosto, los concejales y el público le dieron una ovación de pie por su servicio a la ciudad.

La Alcaldesa de Park City Nann Worel dijo el 15 de agosto que ella y Dias planean nombrar a un administrador municipal interino, siguiendo las reglas establecidas por el código municipal.

Worel, quien no está buscando la reelección, no mencionó cuándo podría suceder.

La alcaldesa dijo que la ciudad también está comenzando el proceso de encontrar un reemplazo permanente.

“Aún está por determinarse cómo vamos a llevar a cabo la contratación,” dijo Worel en el segmento “Hora de Noticias Locales” de KPCW. “Sólo han pasado un par de días. Nuestro director de recursos humanos está trabajando arduamente para determinar la mejor manera de hacer la contratación. Según nuestro código, tiene que ser nombrado antes del 4 de noviembre o hasta después de que el nuevo alcalde asuma el cargo.”

Worel dijo que no tiene la intención de nombrar un nuevo administrador municipal, y va a dejarlo en manos del ganador de la elección municipal general del 4 de noviembre, quien asumirá el cargo en enero.”

“Personalmente creo que es muy importante que el nuevo alcalde tenga voz sobre con quién van a trabajar,” dijo ella. “Tiene que haber una química muy especial entre el administrador municipal y el alcalde.”

La decisión va a ser dejado en manos del concejal Ryan Dickey o Jack Rubin, quienes están compitiendo por el cargo de alcalde.

El Municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Jonás Wright.