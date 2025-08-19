El Concejo municipal de Park City elimina la opción de un cambio en el sendero Rail Trail en su estudio de la Ruta estatal 248

Residentes llenaron las cámaras municipales de Park City el 14 de agosto para oponer cualquier consideración de utilizar el sendero Rail Trail como un lugar potencial para modos futuros de transporte, tales como un sistema de tren ligero.

Datos recopilados de un evento de puertas abiertas en la zona de Prospector Park más temprano este mes mostraron que el 98% de residentes estaban en contra de cambiar el sendero Rail Trail desde el refugio para peatones y ciclistas que es el día de hoy.

Miembros del Concejo municipal de Park City unánimemente señalaron su apoyo para eliminar el sendero Rail Trail el 14 de agosto como parte de su estudio en curso para el futuro de la Ruta estatal 248.

Con el consentimiento del concejo municipal, la Alcaldesa de Park City Nann Worel solicitó una plática futura sobre un nuevo diseño potencial del sendero.

“Estoy muy preocupado por la seguridad en el sendero Rail Trail,” dijo Worel en el segmento “Hora de Noticias Locales” de KPCW el 15 de agosto.

En cuanto a su estudio del transporte, el concejo seguirá evaluando la viabilidad del transporte rápido de autobús y el tren ligero a lo largo del corredor de la Ruta estatal 248. Sin embargo, algunos oficiales elegidos expresaron una preferencia clara a favor del tránsito rápido de autobús.

Los concejales dijeron que les gustaría saber una estimación del costo para el tren ligero, pero no quieren gastar recursos significativos para investigar esa opción.

Todavía están interesados en explorar carriles flexibles, que invertirían el flujo vehicular durante la hora pico de tráfico para aliviar la congestión.

Los oficiales municipales de Park City dijeron que quieren tomar una decisión final sobre la calle a principios del año que viene.

El Municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Jonás Wright.