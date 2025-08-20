La MIDA agrega el terreno de Deer Crest a su lista de proyectos en el condado de Wasatch

La MIDA, una agencia estatal fundada para servir a veteranos y miembros del ejército, extendió su lista de proyectos en el condado de Wasatch durante su reunión de la junta el 14 de agosto. Los proyectos colectivamente se conocen como el Área del Proyecto del Centro de Recreación Militar.

El nuevo terreno rodea la góndola Jordanelle Express del Resort Deer Valley y la comunidad Deer Crest lo posee. La portavoz para la MIDA Kristin Kenney Williams dijo que la MIDA comenzará un proceso de planeación maestra para que las parcelas se desarrollen, pero no ofreció ningún otro detalle.

El área del proyecto del condado de Wasatch comenzó con 40 acres situados a lo largo de la carretera U.S. 40 en 2012 y ha crecido exponencialmente, mayormente debido a miles de acres poseídos por la empresa Extell, quien desarrolló la zona East Village del resort Deer Valley. La MIDA ahora se encarga de miles de millones de dólares en desarrollos ahí, incluyendo la zona East Village y el desarrollo SkyRidge.

La MIDA no se gobierna por una junta de oficiales elegidos, sino oficiales nombrados.

Fue fundada, en parte, para crear nuevas oportunidades de recreación para miembros del ejército y veteranos después del cierre de una cabaña militar de siete cuartos cerca del resort Snowbasin en los años 90. La cabaña se reemplazó por el resort Grand Hyatt Deer Valley, donde, de las casi 400 habitaciones, 100 están apartadas para que miembros del ejército reserven habitaciones con descuentos según su posición.

El Director Ejecutivo de la MIDA Paul Morris dijo el jueves que los miembros activos y retirados de las fuerzas armadas quienes se quedan en el hotel también están elegibles para pases de esquí con descuento para el resort Deer Valley. Los precios de boletos también están basados en sus posiciones.

Morris dijo que empezó a estar “preocupado” de que los invitados militares quienes se queden en el hotel tal vez no pudieran pagar los pases de esquí del resort - puesto que los pases de esquí del resort Deer Valley normalmente salen a 300 dólares por adulto para mucho del invierno.

“Nos preocupamos de que si eres una persona militar, y recibiste un buen descuento, y estás quedándote en este lindo hotel - ¿puedes esquiar? ¿Tienes para esquiar?” dijo él. “Uno de sus oficiales dijeron, ‘eso sería tan vergonzoso.’”

Morris dijo que pidió al director de operaciones del resort, Todd Bennett, que hiciera un descuento. Los miembros elegibles del ejército pueden comprar pases de esquí para el día desde $89 a $129, dependiendo de su antigüedad en el ejército.

Williams, la portavoz de MIDA, dijo que los descuentos también están en lugar para la temporada invernal de 2024-25.

Sólo los miembros de las fuerzas armadas quienes están quedándose en las habitaciones militares del resort Grand Hyatt son elegibles. El resort Deer Valley ofrece descuentos militares por separado; un pase de esquí militar de un día típico en el invierno cuesta alrededor de $250.

Deer Valley Resort es un patrocinador financiero de KPCW. Para una lista completa (en inglés), haz clic aquí .

Artículo traducido por Jonás Wright.