El desarrollador de la mansión de la película ‘Mountainhead’ prepara una oferta para adquirir el desarrollo en problemas Wohali

Doug Bergeron dijo el 19 de agosto que quiere comprar la comunidad de Wohali si llega a una subasta de quiebra.

“Todavía es un poco temprano, pero va a ser una subasta de quiebra, así que el ganador será el que ofrezca más,” dijo a las noticias de KPCW. “Hay un montón de electores que, con suerte, se podrán atender.”

Ninguna subasta está programada para el resort de golf y casas de lujo de 5,000 acres, cuyos dueños se declararon en bancarrota bajo el Capítulo 11 el 8 de agosto.

Antes de la declaración, la comunidad en la ciudad de Coalville no había pagado los préstamos, no pagaron a los contratistas y despidieron a empleados, según varias demandas presentadas desde mayo.

Bergeron dijo que quiere cuidar de los “vendedores locales” primero.

“Son parte de las parcelas de nuestra comunidad – nuestra comunidad empresarial de Utah,” dijo él. “Mi segundo nivel de preocupación, porque he sido propietario en varias comunidades durante toda mi vida, hay personas que han comprado o construido casas, o en muchos casos, están construyendo casas en el presente … que van a enfrentar una situación muy inestable.”

El multimillonario de Park City quiere convertir la comunidad de Wohali en un campo de golf de destino que podría organizar eventos profesionales de PGA y competir con los campos de golf más famosos como Pebble Beach y Bandon Dunes a lo largo de la costa del estado de Oregon.

Bergeron dijo que podría financiar el mantenimiento del campo de golf por el transcurso de los próximos cinco años pero necesitaría a un socio para construir un hotel.

“No creo que sea difícil de vender, pero tendrán que reinventar el proyecto entero,” dijo él.

Bergeron rechazó revelar a los posibles hoteleros, pero dijo “podrías imaginar quien quisiera estar en Park City que no está en Park City ahora.”

El antiguo director ejecutivo de la empresa Verifone Systems previamente financió con sus propios recursos la construcción de una mansión de $65 millones en el área Deer Crest que salió en la película de la compañía HBO llamada “Mountainhead.”

Bergerson sirve como director de la junta de la empresa Cantaloupe, Inc., una empresa de pagos que cotiza en el índice tecnológico Nasdaq.

Artículo traducido por Jonás Wright.