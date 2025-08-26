Un sospechoso dispara 15 veces contra oficiales antes de un enfrentón con el SWAT en el condado de Summit

Los diputados dicen que un hombre de Utah con 40 años entró en el Club de Tiro de Park City cerca de las 5:30 a.m. el domingo, activando la alarma al entrar.

Según una declaración de la causa probable registrada en el Tercer Distrito Judicial el 25 de agosto, los diputados del condado de Summit escucharon disparos dentro del edificio cuando llegaron a la calle Forestdale Drive.

Contactaron al dueño, quien dijo que el negocio estaba cerrado y que nadie debía estar adentro.

Los documentos judiciales declaran que el hombre está acusado de disparar 15 veces contra los oficiales desde adentro del club de tiro; 13 de los balazos rompieron una ventana. También al parecer provocó miles de dólares en daños dentro del edificio.

El hombre entonces salió del edificio y se fue manejando cuando los diputados le ordenaron que se detuviera. La persecución acabó como a cuatro millas del Parque Trailside, donde se estrelló su camioneta contra un poste de básquetbol.

Llamaron al SWAT porque el hombre todavía traía armas. Según la declaración de causa probable, los diputados se valieron de drones para ver dentro de la camioneta y se dieron cuenta de que tenía un rifle en el regazo.

Después de más de una hora, el hombre colocó el rifle sobre el suelo y siguió los mandatos del SWAT. No se hicieron tiros mientras duró el enfrentón.

La declaración jurada dice que los diputados encontraron cinco otras armas dentro de la camioneta del hombre, las cuales fueron presuntamente llevadas del club de tiro.

La oficina del sheriff confirmó que uno de los oficiales tuvo un golpe leve en la mano provocado por pedazos de escombro o por una bala que rebotó. No hubo más heridos.

No se han hecho cargos contra el hombre desde el lunes por la tarde. Lo tienen preso sin posibilidad de salir bajo fianza en la cárcel del condado de Summit.

Artículo traducido por Jonás Wright.