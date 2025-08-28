El Programa de Preparación Escolar toma medidas adicionales para preparar a los niños para el kínder

Ivoone Chapa planeaba hacer una carrera de enseñar a los adolescentes inglés y alemán hasta que sus planes cambiaron inesperadamente.

Después de darse cuenta de que su verdadera vocación era enseñar la educación infantil, en 2017 llegó a ser una maestra del Programa de Preparación para la Escuela con los Ministerios de la Santa Cruz en la Iglesia Católica de Santa Maria en Park City.

“Los adolescentes estaban simplemente sin control,” dijo ella. “Pero, soy cristiana, y siento de que Dios nos coloca a las personas en lugares para aprender algo, o para sanar, o ambos.”

Ahora es la coordinadora del programa, y dijo que la parte más satisfactoria para ella ha sido ver a los niños aprender y crecer, especialmente los que son de origen hispano.

El programa da la bienvenida a niños que hablan español como primer idioma, enseñándoles las habilidades básicas del inglés para que puedan aprender de manera efectiva en el kínder.

Dulce Guadalupe Gomez registró a su hija menor en el programa después de que su hija mayor enfrentó desafíos con el idioma en otro programa preescolar que sólo se hacía en inglés.

“Y me dijo mi hija, ‘Mamá, yo no quiero que mi hermana se sienta como yo me sentía cuando ellos hablaban y yo no sabía ni lo que decían,” dijo ella.

Ella dijo que vio una gran diferencia en su hija menor cuando aprendió los básicos de inglés al socializarse y hacer amigos en un ambiente familiar para ella.

Ella dijo que otra cosa que el programa le enseñó era priorizar el desarrollo mental temprano de sus hijos y ser más involucrada.

Una investigación longitudinal sobre el programa muestra que hay una relación fuerte entre la involucración de los padres y el éxito académico de sus hijos.

El estudio, hecho en colaboración con los Ministerios de la Santa Cruz y el Departamento de Estudios Familiares y del Consumidor de la Universidad de Utah recibió financiamiento de la Fundación Whitney, la cual buscaba dar subvenciones a causas poco atendidas, tales como el cuidado infantil, antes de cerrar en 2020.

El estudio siguió el futuro progreso de algunos alumnos que salieron del programa, como también el de algunos alumnos que estaban registrados en programas preescolares separados y también niños que no recibían ninguna educación preescolar entre los años 2010 y 2013.

Los resultados finales mostraron que los niños que participaron en el Programa de Preparación Escolar obtuvieron calificaciones significativamente más altas en los exámenes de ingreso al kínder.

También encontró que es más probable que los niños del programa se consideren estudiantes de inglés como segunda lengua, indicando un área donde el programa podría mejorar.

La investigación mostró que en general, los niños que participaron en cualquier programa preescolar obtuvieron calificaciones más altas en Indicadores Dinámicos Tempranos de Habilidades Básicas de Alfabetización (DIBELS en inglés) en el tercer grado.

También encontró que independientemente de si asistieron al preescolar, la involucración alta de los padres estuvo relacionada con el futuro a corto y largo plazo del éxito de sus hijos.

Chapa dijo que los Ministerios de la Santa Cruz hacen más esfuerzos para tomar un enfoque cuidadoso hacia involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje.

Ella dijo que mientras los niños aprenden temas extendidos de seis semanas, tienen celebraciones donde invitan a los padres a ser involucrados.

Toman medidas extras para valorarlos, dijo Chapa, celebrando días festivos como el Día del Hombre, el Día de la Mujer, el Día del Padre y el Día de la Madre.

Adicionalmente, dijo que buscan involucrar a los padres en eventos con socios de la comunidad, como el Centro Cristiano de Park City, los Jardines y Comida del condado de Summit y más.

Diez lugares quedan para que los padres que trabajen o vivan en Park City registren a sus niños para el Programa de Preparación para la Escuela, comenzando el 2 de septiembre y siguiendo hasta mayo.

La colegiatura mensual es $1,250, aunque puede ser ajustada según los ingresos, y becas están disponibles.