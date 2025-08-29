Los oficiales de Utah promueven la seguridad al hacer actividades recreativas durante el fin de semana festivo de Labor Day

El Departamento de Recursos Naturales (DNR) dice que el feriado de fin de verano trae algunas de las multitudes más grandes a las áreas de recreación de todo el estado.

El capitán de la División de Aplicación de la Ley del DNR Chase Pili dijo que hay cinco cosas que las personas pueden hacer este fin de semana para mantenerse seguras y para divertirse. “Llevar un chaleco salvavidas, llevar un casco, planearse para el calor y las tormentas, no conducir bajo la influencia y usar sentido común con el fuego,” dijo él.

Hasta ahora este año, 10 personas han muerto después de ahogarse en un cuerpo de agua de Utah. Nueve de ellos no llevaban chalecos salvavidas.

En tierra, los oficiales del DNR han respondido a 22 accidentes con vehículos todoterreno, cinco involucrando a personas conduciendo al estar ebrias y siete causaron lesiones que pusieron en peligro la vida de alguien.

Los oficiales de recreación del estado dicen que muchos de los incidentes fueron prevenibles.

En el agua, las personas que navegan y reman deben llevar chalecos salvavidas que han sido aprobados por la Guardia Costal de los Estados Unidos, a pesar de su edad o habilidad de nadar. Se requiere que los niños con 12 años o menos lleven chalecos salvavidas en todo momento.

En los senderos, aconsejan a los conductores y las personas que van en vehículos todoterreno que usen cascos aprobados por el departamento de transporte, que se abrochen el cinturón y que usen protección para los ojos y las manos. La ley de Utah requiere que los que tienen menos de 18 años usen cascos en todo momento.

Artículo traducido por Jonás Wright.