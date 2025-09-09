Tras un evento ciclista en Soldier Hollow, varias personas han contraído sarampión, aunque no se ha confirmado ningún caso en el condado de Wasatch

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah dijo el martes, 9 de septiembre, que varias personas se expusieron e infectaron con sarampión durante un reciente evento de ciclismo de montaña en Wasatch Back.

Alrededor de 2,000 personas asistieron al evento de la Liga de Ciclismo de la Escuela Secundaria de Utah en Soldier Hollow el 16 de agosto.

Las autoridades de salud dicen que continúan monitoreando casos adicionales de sarampión del evento en Soldier Hollow y otras competiciones de la liga de ciclismo.

Los líderes del departamento de salud local dicen que los casos confirmados no se encuentran dentro del condado de Wasatch.

La portavoz del Departamento de Salud del condado de Wasatch, Lana North, dijo que el período de incubación del sarampión es de tres semanas. Ese período terminó el 6 de septiembre y no se han reportado casos a nivel local.

"No tenemos conocimiento de ningún caso de sarampión en este momento que se encuentre en el condado de Wasatch", dijo.

El sarampión es una enfermedad de declaración obligatoria , lo que significa que las autoridades de salud del condado o del estado deben ser notificadas de todos los casos confirmados.

El director de la Liga de Ciclismo de la Escuela Secundaria de Utah, Chris Best, le dijo a KPCW el martes que la organización se enteró de los casos el 8 de septiembre y notificó a las familias.

Best dijo: "Según nuestro conocimiento, ninguna otra región, ni la siguiente carrera de la región 6, se ha visto afectada".

La liga también tuvo una carrera el 30 de agosto en Cedar City.

La liga no requiere que los atletas estén vacunados.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y de transmisión aérea. Las autoridades de salud de Utah dicen que puede propagarse fácilmente, incluso en eventos al aire libre.

Los síntomas de la enfermedad suelen aparecer de una a tres semanas después de la exposición. Los primeros signos de una infección por sarampión incluyen tos, secreción nasal y ojos rojos. Más tarde, las personas con sarampión pueden experimentar fiebre alta y una erupción cutánea roja y con manchas.

Las complicaciones del sarampión pueden ser potencialmente mortales.

Si sospecha que tiene sarampión, los funcionarios de salud dicen que debe llamar antes de ir al hospital o al consultorio del médico para evitar la propagación del virus.

Hasta el 8 de septiembre, 22 habitantes de Utah se han infectado con sarampión este año, incluidos siete casos en el condado de Utah.

El 4 de septiembre, el Departamento de Salud del Condado de Summit informó que se encontró sarampión en las aguas residuales de Coalville , pero hasta ahora, no se han confirmado casos en el condado de Summit.

Los Centros para el Control de Enfermedades informan que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola tiene una efectividad del 97% para prevenir el sarampión después de las dos dosis recomendadas.

Esta es una historia en desarrollo.

Artículo traducido por Connor Hollison