El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Utah presenta el programa de recaudación de fondos de $200 millones: Podium34

La iniciativa histórica de recaudación de fondos del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Utah 2034 se llama Podium34.

Según el comité, es la primera iniciativa de este tipo en escala y alcance para un Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Podium34 está compuesto por más de 20 familias de Utah, fundaciones sin fines de lucro, ramas benéficas de corporaciones de Utah y otras organizaciones benéficas. Juntos, han prometido más de $200 millones al comité organizador de Utah, la campaña filantrópica más grande hasta la fecha en apoyo de la organización de unos Juegos Olímpicos.

Entre los más de 20 donantes, nueve son "donantes capitán fundadores" que han comprometido $20 millones o más. Los residentes de Park City y propietarios de Park Record, Matthew y Tatiana Prince, se encuentran entre los donantes capitán fundadores.

Los líderes del comité organizador dicen que el dinero apoyará la educación, los deportes juveniles, la salud mental y otras prioridades olímpicas.

Artículo traducido por Connor Hollison