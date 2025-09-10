La EPA publicará un nuevo plan de limpieza de suelos tóxicos en el área de Park City

Al este de Park City y de la autopista U.S. Highway 40, Richardson Flat es, en realidad, bastante accidentado. Ha sido el depósito de suelos tóxicos y metales pesados que quedaron de la época minera de la ciudad.

Y aunque las colinas son la evidencia más visible de los relaves mineros de Park City, están lejos de ser la totalidad. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) dice que hay arsénico, cadmio, plomo y zinc depositados río arriba y río abajo del sitio a lo largo de Silver Creek y el sendero histórico Union Pacific Rail Trail.

En total, se estima que hay 1 millón de yardas cúbicas de tierra contaminada.

"Y el resultado es que tenemos metales que llegan al agua e impactan, ya sabes, los receptores ecológicos en toda esta extensión, además de estar presentes en la superficie en algunos lugares", dijo James Hou, gerente del proyecto de saneamiento de la EPA, al Consejo del Condado de Summit en junio.

Hou dijo que la EPA está preparando una nueva ronda de trabajos de saneamiento, habiendo recaudado millones de dólares a través de acuerdos judiciales. Lo gastará en áreas cercanas al sendero ferroviario que no se han limpiado antes.

Environmental Protection Agency La EPA ha dividido la cuenca del arroyo Silver Creek en cuatro unidades operativas, o áreas para limpiar. La unidad operativa 1 es Richardson Flat y ya ha sido objeto de trabajos de saneamiento. Ahora la agencia quiere centrarse en las unidades 2 y 3.

Su plan de acción está casi listo; la agencia solo está esperando asegurarse de que el lugar al que quiere enviar los suelos esté preparado para recibirlos.

Esos detalles no estarán disponibles hasta que el plan se haga público, probablemente a finales de este año.

Después de eso, la EPA comenzará el plazo de un período de comentarios públicos de 45 días. Es posible que revise los planes basándose en los comentarios de los residentes.

Los residentes pueden esperar una jornada de puertas abiertas donde podrán interactuar con la EPA en persona. Hou dijo que también traerán expertos en riesgos para hablar con los lugareños sobre la seguridad, que, según él, existe en un espectro.

"El riesgo es algo muy difícil de hablar con la gente, porque lo que es seguro para una persona no es seguro para otra", dijo en el consejo del condado.

Hou le dijo a KPCW en septiembre que una de las posibilidades que la EPA está evaluando es llevar los relaves del corredor del sendero ferroviario a Richardson Flat, que ya ha sido el lugar de trabajos de saneamiento.

Según el informe quinquenal más reciente de la agencia, United Park City Mines realizó trabajos de saneamiento voluntarios allí durante la década de 1990 y trabajos adicionales según las instrucciones de la EPA a principios de la década de 2000.

Eso incluyó la recolección de relaves en el lugar y la garantía de que estuvieran adecuadamente cubiertos por encima y por debajo.

Environmental Protection Agency Este diagrama se enfoca en la unidad operativa 1 de la EPA, donde los relaves han sido cubiertos con tierra para su almacenamiento a largo plazo ("embalse de relaves") en Richardson Flat.

El informe establece que Richardson Flat "está funcionando según lo previsto" para mantener la contención de la contaminación.

Ahora la EPA quiere abordar la contaminación río arriba y río abajo de Richardson Flat. La excavación de todos esos relaves podría costar más de $30 millones, según un juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Utah .

Pero el gobierno federal solo tiene alrededor de $17 millones en el banco.

La EPA no puede usar su fondo habitual de dinero para la limpieza de materiales peligrosos, llamado Superfund.

La EPA pre seleccionó el área de Richardson Flat para el Superfund en 1988, pero retiró la propuesta en 1991 después de lo que Hou llamó "comentarios adversos" de los residentes. La agencia volvió a proponerlo para el Superfund un año después.

Aunque esa solicitud aún está pendiente, Hou dijo que la EPA sólo puede recaudar dinero a través de la aplicación de la ley, a menudo a través de demandas contra compañías mineras.

"Hemos pasado por un par de acuerdos monetarios con lo que llamamos 'partes responsables', y hemos creado lo que llamamos una cuenta especial, que es como una cuenta corriente dedicada únicamente al sitio", dijo Hou.

Dijo que se estima que dos tercios de la cuenta especial provienen de acuerdos con United Park City Mines, incluida una decisión de $6.5 millones en 2022 . Gran parte del resto proviene de la bancarrota de la compañía minera, de fundición y de refinación ASARCO, con sede en Arizona .

Durante la discusión del consejo del condado en junio, el concejal Roger Armstrong dudaba de que Richardson Flat alguna vez llegara al Superfund. Imaginó que los propietarios de tierras se opondrán más ahora que a finales del siglo XX.

"Si eres uno de los principales centros de esquí del país y un gran destino turístico, y el valor de tu propiedad es extremadamente alto, probablemente no quieras que te incluyan en la lista del Superfund", dijo Armstrong. "Tiende a tener una connotación negativa".

El área de Park City generalmente ha evitado el estatus de Superfund.

La ley que reautorizó el Superfund en 1986 fue modificada por el entonces senador de EE. UU. Jake Garn (R-UT) para evitar que el vecindario de Prospector se convirtiera en un sitio Superfund.

En 2006, Garn le dijo a The Salt Lake Tribune que los lugareños lo habían buscado porque decían que las preocupaciones que la EPA estaba planteando sobre el vecindario se basaban en mala ciencia.

La EPA desistió de la acción de saneamiento en Prospector ese año. Mientras tanto, el personal de Park City había redactado su propia ordenanza de suelos que hasta el día de hoy requiere una capa de tierra limpia de 6 pulgadas en el área.

El Montage Deer Valley también se encuentra en un sitio donde la EPA supervisó la limpieza de los relaves de la mina , pero que nunca se agregó al Superfund . Alguna vez fue la mina Daly West, y sus relaves fueron enviados a Richardson Flat .

Artículo traducido por Connor Hollison