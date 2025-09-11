Los incendios más grandes de Utah están cerca de un 100% de contención antes de la temporada de otoño.

Según las autoridades estatales de incendios forestales, más del 64% de ellos fueron causados por humanos, con casi 150 incendios provocados por automóviles, 100 por quemas al aire libre y 40 por fogatas.

Los incendios más grandes del estado, el incendio de Beulah en el condado de Summit y el incendio de Deer Creek en el norte del condado de San Juan en la frontera con Colorado, están cerca de un 100% de contención.

El incendio de Beulah ha quemado más de 5,700 acres en el Bosque Nacional Uintah-Wasatch-Cache.

La causa sigue bajo investigación.

Artículo traducido por Connor Hollison