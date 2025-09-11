© 2025 KPCW

Los incendios más grandes de Utah están cerca de un 100% de contención antes de la temporada de otoño.

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 11, 2025 at 7:49 PM MDT
The Beulah Fire sparked in the Uinta-Wasatch-Cache National Forest in eastern Summit County Aug. 7.
Utah Fire Info
El incendio de Beulah se desató en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache, en el este del condado de Summit, el 7 de agosto.

Más de 950 incendios forestales se han desatado en Utah desde enero.

Según las autoridades estatales de incendios forestales, más del 64% de ellos fueron causados por humanos, con casi 150 incendios provocados por automóviles, 100 por quemas al aire libre y 40 por fogatas.

Los incendios más grandes del estado, el incendio de Beulah en el condado de Summit y el incendio de Deer Creek en el norte del condado de San Juan en la frontera con Colorado, están cerca de un 100% de contención.

El incendio de Beulah ha quemado más de 5,700 acres en el Bosque Nacional Uintah-Wasatch-Cache.

La causa sigue bajo investigación.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver