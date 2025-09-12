El sospechoso arrestado por el tiroteo de Charlie Kirk es Tyler Robinson, de 22 años, de Utah

Esta es una noticia de última hora que se actualizará a medida que sepamos más.

Un sospechoso ha sido capturado en el asesinato selectivo del influyente político conservador Charlie Kirk.

El hombre bajo custodia es Tyler Robinson, de 22 años, de Utah.

"Lo tenemos", dijo el gobernador Spencer Cox el viernes por la mañana, unas 33 horas después de que comenzara la búsqueda.

Cox hizo el anuncio de pie junto al director del FBI, Kash Patel, el sheriff del condado de Utah, Mike Smith, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah y el agente especial del FBI a cargo, Robert Bohls.

Robinson fue entregado por un miembro de su familia que se puso en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington. Dijeron que Robinson "les confesó o insinuó que había cometido el incidente", dijo Cox. El aviso fue transmitido a la Oficina del Sheriff del Condado de Utah y a los investigadores de la Universidad del Valle de Utah.

"Quiero agradecer al público que ha estado tan involucrado, revisando videos, ayudándonos con el envío de pistas y ayudándonos a llegar a este punto", dijo el gobernador. "Quiero agradecer a los miembros de la familia de Tyler Robinson, que hicieron lo correcto en este caso y también pudieron entregarlo a las autoridades".

Robinson vivía en Washington City y no era estudiante de la UVU. La Utah State University confirmó que Robinson fue estudiante allí durante un semestre en 2021.

Se cree que Robinson actuó solo y la investigación está en curso, dijo Cox.

Kirk había estado hablando al aire libre en el patio del Centro Sorensen de la UVU en un evento organizado por la sección de Turning Point USA de la escuela. Era la primera de sus 15 paradas de la gira "American Comeback". El tirador llegó al campus y se subió al techo del Centro Losee alrededor del mediodía, dijo la policía. Se escuchó un solo disparo alrededor de las 12:20 p.m. mientras Kirk hablaba. Fue alcanzado en el cuello mientras respondía a una pregunta sobre personas transgénero y tiroteos masivos en Estados Unidos, según los informes .

La policía dice que alrededor de 3,000 estudiantes y otros espectadores asistieron .

Los primeros agentes del FBI llegaron al lugar en la Universidad del Valle de Utah unos 16 minutos después de que Kirk fuera baleado el miércoles, dijo el director Patel en la sesión informativa.

Después del tiroteo, el tirador corrió por el tejado y luego huyó del campus, de lo cual la policía publicó un video el jueves por la noche después de publicar fotos del sospechoso. La policía encontró un rifle de cerrojo de alta potencia Mauser calibre .30, envuelto en una toalla, abandonado en una zona boscosa.

"Anoche mismo, el sospechoso fue puesto bajo custodia a las 10 p.m. hora local", anunció Patel.

Lindsey Wasson / AP / AP Se ha instalado un monumento conmemorativo para Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el viernes 12 de septiembre de 2025.

La policía entrevistó a los familiares y al compañero de cuarto de Robinson. Su familia dijo que Robinson se había vuelto más activo políticamente en los últimos años. En un momento antes del tiroteo, Cox dijo en la sesión informativa, Robinson le dijo a un familiar que Kirk iba a venir a la UVU.

Según los informes, Robinson dijo que no le gustaban Kirk y sus puntos de vista.

El compañero de cuarto de Robinson, dijo Cox, mostró a la policía una conversación de texto en la aplicación Discord que había tenido con él. Robinson habló sobre "necesitar recuperar un rifle de un punto de entrega, dejando ese rifle en un arbusto". Esos mensajes también se referían a grabar balas.

Robinson, dijo Cox, llegó por primera vez al campus de la UVU alrededor de las 8:29 a.m. en un Dodge Challenger gris.

Cox había dicho anteriormente que el estado buscará la pena de muerte en este caso. El gobernador dijo que la familia de Kirk será incluida mientras buscan justicia.

Anteriormente en la investigación, la policía había detenido a otras dos personas de interés que luego fueron liberadas. Se confirmó que no tenían vínculos con el tiroteo. A partir del viernes por la mañana, Patel dijo que el FBI había recibido más de 11,000 pistas e indicios.

Para el gobernador, este es un momento decisivo en la historia de Estados Unidos.

"La pregunta es qué tipo de momento decisivo", dijo.

Esto es "mucho más grande que un ataque a un individuo. Es un ataque a todos nosotros. Es un ataque al experimento estadounidense. Es un ataque a nuestros ideales".

Para Cox, Kirk fue asesinado políticamente mientras ejercía su libertad de expresión. Él cree que eso "hará más difícil que la gente sienta que puede compartir sus ideas, que puede hablar libremente". La sociedad no podrá resolver otros problemas si la gente no puede compartir ideas de manera segura, especialmente puntos de vista divergentes, añadió.

Cox dijo que ha sentido mucha ira y tristeza desde el tiroteo, y estaba orando para que el tirador no fuera de Utah. Pero, "esa oración no fue respondida de la manera que yo esperaba", dijo Cox.

"A mis jóvenes amigos, están heredando un país donde la política se siente como ira. Se siente como si la ira fuera la única opción", dijo Cox. "Pero a través de esas palabras, tenemos un recordatorio de que podemos elegir un camino diferente".

"Creo que necesitamos más claridad moral en este momento. Escucho todo el tiempo que las palabras son violencia. Las palabras no son violencia. La violencia es violencia, y hay una persona responsable de lo que sucedió aquí. Y esa persona ahora está bajo custodia y será acusada pronto y se le pedirá cuentas".

Cox dijo que todavía cree en esta nación y cree que hay más bien que mal.

"La historia dictará si este es un punto de inflexión para nuestro país, pero cada uno de nosotros puede elegir ahora mismo si este es un punto de inflexión para nosotros, podemos tomar decisiones".

Casi inmediatamente después del tiroteo de Kirk, videos gráficos se difundieron en las redes sociales. Cox dijo que los humanos no están programados para poder procesar esas imágenes violentas, "no es bueno para nosotros". Alentó a los habitantes de Utah a desconectarse, "tocar el pasto, abrazar a un familiar, salir y hacer el bien en su comunidad". The Associated Press contribuyó a este informe Copyright 2025 KUER 90.1

Artículo traducido por Connor Hollison