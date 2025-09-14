El cartel robado de un edificio histórico de Park City regresa a sus dueños

Actualización 12 de septiembre: PJ Builders dijo que el cartel ha sido devuelto.

"Estamos inmensamente agradecidos a nuestra comunidad de Park City por correr la voz y ayudar a que esta pieza tan querida de la historia regrese a casa", dijo la compañía en un comunicado. "En cuanto a cómo encontró el camino de regreso, al igual que las historias del pasado del Edificio Centenario, algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. El Edificio Centenario guardará sus secretos, y nosotros también". "Lo que importa es que este letrero histórico volverá a estar orgulloso como parte de la restauración".

—

Pamela Dore Alford, de PJ Builders, dijo que sospechan que el cartel fue robado la noche del 6 o 7 de septiembre.

Parker Malatesta / KPCW La casa histórica con el cartel adjunto, antes de que fuera robado.

Alford dijo que la compañía ha estado en la propiedad casi a diario mientras se prepara para desmantelar y reconstruir la casa, que data de principios del siglo XX.

La Junta de Preservación Histórica de Park City aprobó los planes para el proyecto en junio . El nuevo propietario deconstruirá el edificio y recuperará la mayor cantidad posible de sus materiales históricos antes de transformarlo en una vivienda unifamiliar.

El propietario de PJ Builders, Pete Olson, dijo que “el robo no es solo una pérdida para los nuevos propietarios, sino para toda la comunidad de Park City”.

"Esperamos sinceramente que el letrero pueda ser devuelto, y le pedimos a cualquiera que tenga información que ayude a devolverlo a donde pertenece", dijo Olson. "Parte de la historia es demasiado importante para perderla".

Alford señaló que el cartel azul sobre la puerta principal, que dice "The Centennial" y se extiende varios pies de ancho, ha estado en su lugar por más de 30 años y probablemente se necesitaron cizallas para arrancarlo.

Los registros del Museo de Park City indican que la histórica pensión tuvo una variedad de propietarios durante el siglo XX. A medida que los "ski bums" llegaron a la ciudad, se convirtió en un lugar barato para quedarse y un punto de encuentro para "fiestas frecuentes y alocadas".

Alford dijo que no han presentado un informe a la policía ya que esperan encontrar el cartel a través de esfuerzos "comunitarios".

El municipio de Park City está al tanto de la situación y se ha puesto en contacto con PJ Builders.

Artículo traducido por Connor Hollison