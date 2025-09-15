El Swaner EcoCenter busca la participación de la comunidad en los planes para el futuro de la reserva

El Swaner Preserve & EcoCenter quiere que los miembros de la comunidad ayuden a dar forma a su futuro. El centro está desarrollando actualmente un nuevo plan estratégico y busca la aportación del público para guiar su dirección en los próximos tres a cinco años.

Hunter Klingensmith, director de exposiciones y experiencia del visitante de Swaner, dice que la jornada de puertas abiertas es el miércoles 17 de septiembre, de 5 a 7 p.m.

“Puedes pasar en cualquier momento entre las cinco y las siete de la tarde”, dijo Klingensmith. “Tendremos algunos carteles con todo lo que hemos aprendido hasta ahora de la comunidad, de nuestros grupos focales y de nuestras entrevistas en español, y una oportunidad para que también des tu opinión. Luego, presentaremos ese plan estratégico final a fin de año”.

El proceso de planificación comenzó a principios de este año con un retiro del personal y la junta directiva para establecer prioridades. Klingensmith dice que los comentarios hasta ahora sugieren que no se necesitan cambios importantes, pero el proceso está ayudando a identificar áreas importantes para mejorar.

“No hay muchos cambios grandes. Principalmente, no hemos tenido un plan estratégico en mucho tiempo. Pero pensando en esas entrevistas en español, aprendimos muchas cosas sobre cómo podemos conectarnos mejor con la comunidad hispanohablante en Park City. Y luego estamos descubriendo que se necesita más preservación de la tierra, asegurándonos de que estamos cuidando la reserva tal como está, lo cual es genial, porque eso es lo que ya queremos hacer. Y luego mucho enfoque en ese, como en el aspecto de la educación, la educación ambiental, y en fomentar la conexión con la naturaleza”.

Se espera que el plan estratégico finalizado sea publicado a fin de año.

De cara al futuro, Swaner ofrecerá un evento estatal “Every Kid Outdoors” en asociación con la División de Recreación al Aire Libre de Utah. El evento está programado para el jueves 9 de octubre y el tema es la observación de vida silvestre.

“Tienes que registrarte para un espacio de tiempo en el que vayas a venir. Hay alrededor de 50 cupos por cada 30 minutos. Y tendremos unas siete estaciones por las que puedes rotar con tu familia. Tendremos una estación de disección de egagrópilas de búho. Tendremos una manualidad con temática de vida silvestre. Tendremos una estación para aprender a usar binoculares. Habrá una zona de juegos de animales, donde podrás disfrazarte, aprender sobre diferentes animales. Tendremos búsquedas del tesoro, datos biológicos de animales, y luego tenemos algunas organizaciones asociadas que traerán algunos animales vivos”.

Aunque el evento es gratuito, se requiere registro. Un enlace con más información está en línea en kpcw.org.

Mientras tanto, la programación regular en la reserva continúa, ya que los voluntarios plantan plantas polinizadoras para atraer abejas, mariposas y pájaros. Las caminatas por la naturaleza de los sábados por la mañana en la reserva continuarán cada semana a las 8:30 a.m. y los días de manualidades de los domingos se llevan a cabo cada semana entre las 11 a.m. y la 1 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison