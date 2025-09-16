El Distrito Escolar de South Summit trabaja para mejorar los puntajes de lectura

Casi el 62% de los estudiantes de tercer grado de South Summit leían en el nivel de su grado al final del año escolar 2025. El superintendente Greg Maughn dijo el martes en el “Local News Hour” de KPCW que el distrito está satisfecho con esa tasa.

“A nuestros estudiantes de tercer grado de este último año les fue muy bien”, dijo. “De los 41 distritos escolares públicos, empatamos en tercer lugar con el [Distrito Escolar de] Morgan, y de los 131 distritos y escuelas chárter, fuimos el 16º”.

El Distrito Escolar de Park City tuvo la mayor cantidad de estudiantes de tercer grado leyendo en el nivel de su grado en Wasatch Back este año y el cuarto a nivel estatal con un 69%. South Summit ocupa el segundo lugar en Wasatch Back, seguido por el Distrito Escolar de North Summit con casi el 58% de los estudiantes de tercer grado leyendo en el nivel de su grado y el Distrito Escolar de Wasatch con casi el 45% leyendo en el nivel de su grado.

Maughn dijo que hay una transición en la forma en que se enseña a leer en tercer grado y que algunos niños tienen dificultades.

“Hasta ese momento, los niños están intentando aprender a leer, y luego hay un cambio justo en tercer grado, donde en lugar de aprender a leer, en realidad tienen que empezar a leer para aprender”, dijo.

South Summit está trabajando para mejorar los niveles de alfabetización implementando lecciones de alta calidad en el aula, y luego proporcionando instrucción de seguimiento a los estudiantes que la necesitan.

Su objetivo es tener el 70% de los estudiantes de tercer grado leyendo en el nivel de su grado.

Artículo traducido por Connor Hollison