Un estudio de la Universidad Estatal de Utah muestra el éxito de los cruces de vida silvestre en el condado de Summit

Un estudio de posgrado recientemente publicado encontró que de abril de 2020 a julio de 2022, los alces fueron los que cruzaron el puente con más éxito.

Los venados buras también frecuentaban el paso elevado con casi 2,000 cruces en el puente solo para animales durante el estudio de dos años. Sin embargo, el estudio encontró que los uapitíes sólo cruzaron el puente tres veces.

El estudio muestra que se ahorraron aproximadamente $15 millones desde que se completó el paso elevado cerca de Summit Park, con una reducción del 77% en colisiones entre vehículos y vida silvestre.

El video de las cámaras de vida silvestre muestra a animales que van desde puercoespines hasta ardillas listadas, junto con pumas y zorros, usando el cruce solo para animales.

El Departamento de Transporte de Utah instaló el primer puente para la vida silvestre en la nación en la I-15 cerca de Beaver , según la Iniciativa de Migración de Vida Silvestre del estado. Desde entonces, más de 50 cruces para la vida silvestre se han construido en todo Utah.

UDOT dice que unos 57,000 vehículos pasan por Parleys Canyon diariamente en la I-80. Se espera que esa cifra alcance los 64,000 por día para 2040.

Artículo traducido por Connor Hollison