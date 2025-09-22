Actualizaciones sobre el desarrollo del área de Jordanelle ya están disponibles en línea

El norte del condado de Wasatch se está transformando a medida que se construyen nuevos hoteles, casas y servicios del resort alrededor del embalse de Jordanelle.

Para ayudar a los lugareños a entender lo que está sucediendo en East Village y más allá, el condado de Wasatch ha lanzado una nueva página web con la historia del área y lo que se puede esperar en los próximos años.

La portavoz del condado, Joan Gould, dijo al concejo del condado en una reunión el 17 de septiembre que el nuevo sitio web está destinado a ser un punto de partida para las personas con curiosidad sobre todo el desarrollo.

“Este va a ser un recurso realmente excelente”, dijo. “Si hay personas haciendo preguntas, pueden referirse a esta página”.

El sitio web incluye todos los informes compartidos con los líderes del condado sobre la presencia de la Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares en el condado y cómo se financiarán los proyectos.

MIDA es una agencia estatal gobernada por funcionarios designados. Encargada de apoyar a los veteranos y a los miembros del ejército, MIDA construyó un hotel en el condado de Wasatch con 100 habitaciones reservadas para miembros del servicio elegibles a tarifas con descuento. También está supervisando otro desarrollo significativo en Deer Valley East Village y al otro lado de la U.S. 40 en el área de Skyridge.

Gould dijo que el nuevo sitio web también ayudará a los lugareños a entender a MIDA. “Repasamos y hablamos un poco sobre la historia de MIDA, cómo terminamos con la presencia de MIDA aquí en el condado de Wasatch y el hotel MWR [Moral, Bienestar y Recreación militar], y luego algo de información sobre cómo funcionan la infraestructura y el financiamiento en esa área en particular”, dijo.

La nueva página web surge después de una discusión en marzo, cuando los concejales propusieron compartir más información con los residentes sobre el desarrollo en la Cuenca de Jordanelle.

Artículo traducido por Connor Hollison