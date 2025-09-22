Los planes de asignación de canchas del MARC para pickleball y tenis de invierno se mantienen en gran parte sin cambios

Las canchas cubiertas en Park City se vuelven un bien muy preciado una vez que la nieve comienza a caer, creando desafíos para el departamento de recreación de la ciudad.

Para tratar de establecer el equilibrio correcto, el departamento formó un subcomité de asignación de canchas, que incluye a representantes de las comunidades de tenis y pickleball, junto con miembros de una junta asesora de recreación separada.

El grupo se reunió tres veces este verano para discutir el plan de asignación de canchas para el próximo invierno, analizando los datos del MARC del año anterior.

El coordinador de Recreación de Park City, Cole Johnston, quien también formó parte del comité, dijo que están haciendo una pequeña modificación al plan del año pasado. Dijo que el horario es de 7 a.m. a 9 a.m. del sábado, que estaba reservado para el juego de pickleball el invierno pasado, tuvo una baja tasa de utilización.

“Vamos a ofrecerlo de forma gratuita, y luego vamos a experimentar con el juego simultáneo durante ese horario”, dijo Johnston. “Básicamente, tendremos dos canchas de pickleball disponibles durante ese tiempo, y dos canchas de tenis disponibles… La gente todavía tendrá que reservarlo”.

Para fomentar el juego durante los períodos subutilizados para ambos deportes, el juego de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. también se ofrecerá de forma gratuita los días de semana, según un informe del personal .

Johnston dijo que la ciudad planea instalar la burbuja que cubre las canchas exteriores el 22 de septiembre. “Tenemos esas canchas exteriores cerradas solo durante la semana mientras preparamos la burbuja, colgamos las luces... pero luego, con el clima más cálido que continúa, no comenzaremos el horario real de tenis y pickleball hasta el 3 de noviembre”, dijo. “Así que la burbuja estará instalada, tendremos tenis disponibles allí, pero también tendremos canchas exteriores disponibles durante el mayor tiempo posible tanto para tenis como para pickleball”.

El MARC continuará ofreciendo juego libre de pickleball en el gimnasio los martes, jueves y viernes de 10 a.m. a 12 p.m. Esto está incluido en un pase de instalación del PC MARC o se puede adquirir pagando la tarifa de entrada diaria.

El departamento de recreación también dará un aviso con entre 48 y 120 horas de antelación sobre los horarios de tenis y pickleball no utilizados cuando sea posible.

Las canchas no utilizadas se liberarán los lunes a las 11 a.m. para jugar de miércoles a sábado.

Las canchas de los domingos a martes se liberarán los jueves a las 11 a.m.

De acuerdo con años anteriores, las canchas se liberarán sólo cuando todas las canchas en la burbuja no estén siendo utilizadas.

Para crear más espacio de canchas, el Concejo de Park City firmó un acuerdo con un desarrollador en agosto para construir una nueva instalación de pickleball cubierta en Quinn’s Junction.

Artículo traducido por Connor Hollison