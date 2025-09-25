Una investigación revela preocupaciones en el caso del tiroteo por furia al volante en Jordanelle un año después

El residente de Hideout, Patrick Hayes, fue muerto a tiros en un incidente de furia al volante fuera del Parque Estatal de Jordanelle hace un año, el 25 de septiembre de 2024.

Tres meses después, los ayudantes del sheriff del condado de Wasatch arrestaron y acusaron a Greg Kyle DeBoer de obstrucción de la justicia . El hombre de Browns Canyon admitió que le disparó fatalmente a Hayes y luego enterró el arma cerca de su casa.

No fue acusado en relación con el tiroteo.

El sheriff del condado de Wasatch, Jared Rigby, le dijo a KPCW en enero de 2025 que no había suficiente evidencia para cargos de homicidio, pero un nuevo informe revela que otros líderes de las fuerzas del orden no estaban de acuerdo.

Estos nuevos detalles forman parte de una investigación independiente sobre acusaciones de mala conducta y represalias dentro de la oficina del sheriff. El informe del juez retirado Richard McKelvie , publicado el 19 de septiembre, dice que el manejo del tiroteo de Hayes por parte de la agencia dañó las relaciones con otras fuerzas del orden locales y frustró a los propios investigadores del condado de Wasatch.

Rigby no acudió a una entrevista que había programado con KPCW en la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch el miércoles. Su asistente dijo que estaba asistiendo a reuniones en el sur de Utah.

Según el informe de McKelvie, un equipo de detectives experimentados de la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch estaba listo para ejecutar una orden de registro en la casa de DeBoer el otoño pasado. Rigby y el sub-sheriff Josh Probst supuestamente le dijeron al equipo que no arrestaran al sospechoso, sin importar lo que encontraran.

Según declararon los detectives en junio , durante el registro de noviembre de 2024, DeBoer les dijo a los investigadores dónde encontrar el arma: metida dentro de una funda, envuelta en papel de aluminio, plástico y cinta adhesiva y enterrada bajo una roca. DeBoer fue arrestado más de un mes después, el 24 de diciembre .

Sue Ann Kern estaba comprometida con Patrick Hayes cuando fue asesinado. Dijo que está agradecida de que el informe del juez fuera publicado. Fue “increíblemente frustrante” para ella leer sobre la orden de no arrestar a DeBoer durante el registro.

“Eso de ahí necesita ser investigado”, dijo. “Necesitamos averiguar por qué ese es el caso. Para mí es desconcertante”.

Ella no es la única que cuestiona esa decisión: el informe de McKelvie dice que la brecha entre el registro y el arresto causó “una gran frustración no solo para los investigadores involucrados en el caso, sino también para otras agencias”.

El informe dice que cuando DeBoer fue arrestado, el detective principal estaba fuera de la ciudad y no fue notificado.

“De nuevo, se perdió una importante oportunidad potencial para que el sujeto fuera entrevistado por un investigador familiarizado con el caso”, escribió el juez.

El informe de McKelvie también revela que otros líderes de las fuerzas del orden en la región no estaban de acuerdo con la elección de acusar a DeBoer solo de obstrucción de la justicia, y no de la muerte de Hayes.

El sheriff del condado de Summit, Frank Smith, le dijo al juez que no entendía la decisión de los fiscales del condado de Wasatch.

“He estado en las fuerzas del orden durante 45 años”, dijo, según el informe. “Por mi vida, no sé cómo se puede ‘ defender tu posición ’ cuando la persona abandona la escena, esconde un arma y nunca se presenta”.

Según el informe de McKelvie, Smith y sus colegas, así como el detective principal del caso y un teniente que desde entonces ha dejado su trabajo en el condado de Wasatch, todos creían que DeBoer debería enfrentar un cargo de homicidio.

McKelvie escribió: “Los investigadores experimentados creen que la intervención innecesaria de los administradores les robó la capacidad potencial de reunir evidencia crítica que podría respaldar dicho cargo”.

La Oficina del Fiscal del Condado de Wasatch respalda su manejo del caso. En un comunicado el miércoles, escribió que estaba “satisfecha con la minuciosidad de la investigación de la Oficina del Sheriff y confiada en la decisión de acusación”.

“Durante esta investigación, los fiscales del condado de Wasatch se reunieron frecuentemente con los investigadores y la administración de la Oficina del Sheriff para proporcionar apoyo legal y asesoramiento, incluyendo la decisión estratégica de no realizar un arresto durante la ejecución de una orden de registro”, decía el comunicado.

Para Kern, sin embargo, la justicia todavía se siente esquiva.

“Necesitamos justicia para Patrick”, dijo. “La única manera en que vamos a llegar al fondo de esto y hacer que la justicia suceda es que alguien investigue esto más a fondo, reabra el caso, lo vuelva a investigar, y obtenga respuesta a algunas de estas preguntas”.

Un año después de la muerte de Hayes, ella dijo que quiere que la gente recuerde a su prometido como un hombre alegre y amoroso con una risa contagiosa.

“El jueves se cumplirá un año, y no puedo decirles cuántas personas se me han acercado –personas que nunca he conocido– y me han hablado de una relación diferente que tuvieron con Patrick”, dijo. “Fue asombroso para mí cuántas vidas tocó”.

Los argumentos orales en el caso de obstrucción de la justicia de DeBoer están programados para el 1 de octubre en el Tribunal del Cuarto Distrito.

El hijo de Hayes, Christian Hayes, también presentó una demanda por muerte por negligencia contra DeBoer a principios de este año. La próxima fecha de la corte en el caso es a finales de noviembre.

Además de la investigación de Hayes, el informe de McKelvie exploró acusaciones de ausentismo, prácticas de contratación inapropiadas, mal uso de fondos públicos y temores de represalias contra empleados subalternos en la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch.

Artículo traducido por Connor Hollison