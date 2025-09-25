Síndico supervisará la quiebra del campo de golf del norte del condado de Summit

Los síndicos son nombrados para supervisar los activos, cuentas, deudas y pasivos de la parte que se declaró en quiebra. Wohali, un resort de golf de lujo en el oeste de Coalville, pronto tendrá un síndico supervisando su quiebra bajo el Capítulo 11.

El abogado Matthew Burne de la Oficina del Síndico de los Estados Unidos en Salt Lake City le dijo a la jueza Peggy Hunt el 23 de septiembre que su oficina está realizando entrevistas y debería tener un finalista identificado dentro de una semana.

“Uno de los problemas es la falta de efectivo en el caso. Así que, como puede imaginar, Su Señoría, algunos de los candidatos tienen cierta aprensión a asumir una tarea así”, dijo. “Y dada la escala de la propiedad, eso puede ser un problema”.

El principal acreedor del resort, un grupo de inversores extranjeros involucrados a través del programa federal de préstamos EB-5, solicitó originalmente al tribunal un síndico el 11 de septiembre. Burne estuvo de acuerdo con el nombramiento, al igual que los propietarios de lotes dentro de Wohali.

El 23 de septiembre, el abogado de Wohali, Mark Rose, dijo que los propietarios del resort están de acuerdo en que un síndico sería beneficioso, pero “disputan fuertemente” la razón detrás de la moción.

La moción fue presentada bajo una parte de la ley de quiebras que requiere síndicos en casos que involucran supuestos “fraude, deshonestidad, incompetencia o mala gestión grave”.

La petición citó dos demandas que uno de los tres socios fundadores presentó contra otro socio y su asociado en enero .

Con las partes de acuerdo, Hunt aprobó el nombramiento de un síndico.

También el 23 de septiembre, un abogado de los acreedores extranjeros del resort dijo que adelantarán $500,000 para seguir pagando a los empleados del campo de golf y preparar el resort para el invierno.

Michael Johnson dijo que sus clientes cubrieron la nómina anterior y pagarán la siguiente también.

David Billings, en representación de los propietarios de los lotes, dijo que hay más por hacer que solo la nómina y la preparación para el invierno.

“Por ejemplo, hay una estación de bombeo de alcantarillado que necesita ser construida y pagada. De lo contrario, el club tendrá problemas con el pueblo o la ciudad de Coalville”, dijo. “Hay facturas que pagar en diciembre, para el distrito de agua y para los impuestos sobre la propiedad y quizás para el [distrito de infraestructura pública]”.

El cofundador del resort, John Kaiser, estimó previamente que Wohali necesita 6 millones de dólares en efectivo para reestructurar exitosamente sus finanzas.

Su deuda podría ascender a un total de entre 100 y 500 millones de dólares, según la solicitud inicial de quiebra de agosto.

Los acreedores extranjeros afirman que solo a ellos se les debe más de 85 millones de dólares.

