El condado de Summit debate sobre la Asociación de Propietarios para la vivienda asequible de Cline Dahle

Líderes del condado de Summit se reúnen con Columbus Pacific Development sobre el futuro de la propiedad de Cline Dahle al lado de la Escuela Primaria Jeremy Ranch.

El condado es propietario de la tierra y adjudicó a Columbus Pacific la licitación para desarrollarla este verano.

La propuesta incluye una nueva estación de bomberos, un segundo pabellón deportivo de Basin Rec, 100 apartamentos de cuatro unidades y 72 casas en venta. Todas las viviendas serían restringidas para personas que ganan entre el 30% y el 150% del ingreso medio del condado.

El desarrollador Tony Tyler le dio al Concejo del Condado de Summit una actualización pública sobre el proyecto el 17 de septiembre.

Columbus Pacific Development

Tyler dijo que “no puede enfatizar lo suficiente la importancia de no tener una HOA” para el vecindario. Le preocupaba que las unidades, por lo demás a un precio razonable, fueran inasequibles.

“Puede que tengas una situación en la que haya una cierta, quizás, minoría, pero una minoría ruidosa, que realmente quiere aumentar el costo de la HOA porque quiere mantener el área común a un nivel más alto, o quieren agregar comodidades adicionales”, dijo. “Entonces terminas con este experimento social francamente negativo que deberíamos evitar desde el principio”.

Residentes de viviendas asequibles en Park City, como Park City Heights , Central Park Condominiums y Snow Creek Cottages , han dicho que los cargos de la HOA los están dejando con poco dinero. Los comentarios hicieron que la ciudad considerara un programa de asistencia financiera para las HOA el año pasado .

Durante la discusión sobre la HOA del condado de Summit, los concejales se preguntaron cómo funciona la remoción de nieve.

Tyler dijo que le gustaría que las carreteras fueran públicas y mantenidas por el condado y no creía que la nieve se acumularía tan alto en las entradas de las casas de los residentes como para volverse abrumador.

El vicepresidente Canice Harte preguntó quién podría limpiar los techos de algunas de las unidades de cuatro apartamentos en la propuesta y dónde se podría almacenar la nieve.

“No estoy realmente convencido de que vaya a funcionar de la manera en que estás pensando”, le dijo a Tyler. “La queja número 1 que recibimos, típicamente del lado este del área de Kimball Junction, es casi siempre sobre la remoción de nieve”.

No se tomaron decisiones ni se tomarán pronto.

Tyler aún no ha presentado el proyecto a la Comisión de Planificación de la Cuenca de Snyderville, que hará una recomendación al concejo.

El resto de la actualización del 17 de septiembre cubrió varias configuraciones de estacionamiento en la calle y las ventajas y desventajas de las opciones de estacionamiento cubierto.

El condado de Summit y Columbus Pacific son partidarios financieros de KPCW. Para una lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison