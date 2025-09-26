© 2025 KPCW

Summit Land Conservancy finaliza una servidumbre de conservación en un rancho de 2,800 acres

KPCW | By Connor Thomas
Published September 26, 2025 at 5:50 AM MDT
The 2,772-acre Bally Watts Ranch is seen in Weber County, southeast of Huntsville.
Summit Land Conservancy
El rancho Bally Watts de 2,772 acres se ve en el condado de Weber, al sureste de Huntsville.

También logró una servidumbre de conservación la semana pasada en tierras que compró en Peoa en 2020.

El rancho Bally Watts al sureste de Huntsville en el condado de Weber tiene 2,772 acres por sí solo.

El Summit Land Conservancy anunció el lunes que había finalizado una servidumbre de conservación en la propiedad la semana pasada.

The 2,772-acre Bally Watts Ranch is seen in Weber County, southeast of Huntsville.
Summit Land Conservancy
El rancho Bally Watts de 2,772 acres se ve en el condado de Weber, al sureste de Huntsville.

También completó la servidumbre de conservación en Marchant Meadows, ubicado en el lado oeste del Valle de Kamas.

Convierte la reserva de 86 acres de Peoa en la primera propiedad que posee y gestiona la organización de fideicomiso de tierras sin fines de lucro “para beneficio público”, según el comunicado de prensa del lunes.

La directora ejecutiva Cheryl Fox dijo que Marchant Meadows se redujo de 106 acres porque Summit Lands ajustó las líneas de los lotes con los propietarios de tierras cercanas para que la propiedad llegara al río Weber.

“Pero la propiedad que les dimos estaba sujeta a una servidumbre de conservación, así que al final, en realidad estamos preservando 117 acres porque pudimos trabajar con nuestros vecinos”, le dijo a KPCW.

The 86-acre Marchant Meadows property is seen in Peoa.
Summit Land Conservancy
La propiedad Marchant Meadows de 86 acres se ve en Peoa.

Summit Lands dice que Marchant Meadows y el rancho Bally Watts son la cuarta y quinta servidumbre de conservación que ha asegurado este año, lo que eleva su superficie total anual a 5,267 acres. Agradeció a sus diversos socios y donantes por su ayuda.

Fox dijo que Summit Lands también está asociándose con la ciudad de Oakley y el desarrollador del Homestead Resort en Midway en servidumbres de conservación.

“Estamos trabajando con varios terratenientes por los alrededores de Huntsville, cerca de Snowbasin”, añadió. “Así que esas son en asociación con otro fideicomiso de tierras llamado Ogden Valley Land Trust que no tiene personal, por lo que podemos aportar nuestro personal profesional a esta asociación y lograr que estas transacciones se realicen”.

La organización sin fines de lucro todavía está trabajando con el condado de Summit en servidumbres de conservación para el rancho Ure, que espera cerrar antes de que termine este año.

Summit Land Conservancy es un partidario financiero de KPCW. Para una lista completa, haga clic aquí.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas