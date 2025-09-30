Periodista freelance pide a la corte que rechace las demandas por difamación de ex administrador escolar de Park City

Los abogados de la periodista freelance Michelle Deininger solicitaron a un juez el 26 de septiembre que desestime una demanda del ex director de operaciones del Distrito Escolar de Park City, Mike Tanner.

"Los reportajes de Deininger no han requerido retractación ni siquiera corrección moderada, incluido el reportaje en cuestión aquí", señalan los documentos judiciales.

La reportera está solicitando al juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, una "medida cautelar acelerada" bajo la versión de Utah de una ley diseñada para prevenir demandas frívolas contra el discurso protegido.

Tanner demandó a Deininger en julio por un artículo de noviembre de 2024 que ella escribió en The Park Record. El periódico no figura como acusado.

La historia planteó preocupaciones sobre el paquete de compensación y el acuerdo de trabajo remoto de Tanner. Tanner afirma que el artículo provocó la pérdida de su trabajo, le dificultó encontrar uno nuevo y tergiversó varios hechos.

En los documentos judiciales, los abogados de Deininger señalan que la demanda de Tanner nunca cita el artículo en cuestión y sólo resume sus supuestas falsedades.

También argumentan que Tanner es una figura pública para los propósitos del artículo que ella escribió. Esto haría más difícil para Tanner probar que fue difamado de lo que sería para personas privadas que presenten reclamos similares.

No se han fijado fechas de audiencia en el caso.

Deininger fue empleada de KPCW entre junio de 2021 y mayo de 2023. Ha contratado al bufete de abogados Parr Brown Gee & Loveless, que también representa a KPCW en una demanda por difamación separada presentada por un ex instructor de tenis contra medios de comunicación de Wasatch Back.

Artículo traducido por Connor Hollison