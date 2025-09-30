Park City Community Foundation presenta programa para fomentar el liderazgo diverso

La fundación está buscando líderes emergentes en Park City y el Condado de Summit de comunidades subrepresentadas para unirse a su Laboratorio de Liderazgo (Leader Lab) inaugural.

El programa gratuito ayudará a los asistentes a expandir sus redes y mejorar las habilidades necesarias para asumir roles de toma de decisiones.

El primer año del programa se centrará en la opinión de los participantes e invitará a los miembros a ayudar a dar forma y refinar el plan de estudios para futuros grupos.

Las solicitudes se aceptarán hasta el 12 de octubre. Diez personas serán seleccionadas.

La primera reunión del grupo es el lunes 3 de noviembre, seguida de una reunión un lunes por la noche cada mes durante siete meses.

Park City Community Foundation es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison