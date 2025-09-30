© 2025 KPCW

Park City Community Foundation presenta programa para fomentar el liderazgo diverso

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 30, 2025 at 8:11 PM MDT
La Park City Community Foundation ha lanzado un nuevo programa que, según dicen, es un esfuerzo para aumentar la diversidad en el liderazgo de las organizaciones sin fines de lucro de Wasatch Back.

La fundación está buscando líderes emergentes en Park City y el Condado de Summit de comunidades subrepresentadas para unirse a su Laboratorio de Liderazgo (Leader Lab) inaugural.

El programa gratuito ayudará a los asistentes a expandir sus redes y mejorar las habilidades necesarias para asumir roles de toma de decisiones.

El primer año del programa se centrará en la opinión de los participantes e invitará a los miembros a ayudar a dar forma y refinar el plan de estudios para futuros grupos.

Las solicitudes se aceptarán hasta el 12 de octubre. Diez personas serán seleccionadas.

La primera reunión del grupo es el lunes 3 de noviembre, seguida de una reunión un lunes por la noche cada mes durante siete meses.

Park City Community Foundation es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
