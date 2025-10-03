Hombre supuestamente incendió una casa rodante en Silver Creek Estates y 'entró a tiros' a un almacén en Bonanza Park

Un juez emitió una orden de arresto sin derecho a fianza para William Dougherty, de 39 años, el 2 de octubre.

El día anterior, fue acusado de seis delitos, incluyendo robo con allanamiento agravado, un delito grave de primer grado, y dos cargos de daños a la propiedad, un delito grave de segundo grado, por una serie de incidentes ocurridos el 6 de septiembre.

Los fiscales del Condado de Summit alegan que todo comenzó con un incendio en la casa rodante de Dougherty en Whileaway Road, en Silver Creek Estates. Una vecina dijo a los investigadores que escuchó una explosión, vio la casa rodante en llamas y a Dougherty alejándose en su camioneta.

Los residentes le dijeron a KPCW que el humo del incendio, reportado inicialmente alrededor del mediodía, fue visible por millas ese día . Nadie resultó herido.

Drew Lederer El Distrito de Bomberos de Park City extinguió el incendio de una casa rodante en el vecindario de Silver Creek el sábado 6 de septiembre de 2025. El vecino Drew Lederer capturó el incendio en video y lo compartió en Instagram.

El jefe de bomberos de Park City, Mike Owens, dijo a KPCW el 2 de octubre que la causa del incendio era desconocida, pero que fue clasificado como "intencional". Confirmó que el incendio fue en la dirección de Dougherty.

Los documentos de acusación indican que Dougherty fue visto en las imágenes de las cámaras de seguridad irrumpiendo en un almacén de Park City Mountain en Bonanza Park más tarde ese día.

Los documentos dicen que "entró a tiros al almacén", que está ubicado entre Recycle Utah, el distrito Iron Horse y Munchkin Road.

El almacén estaba desocupado y, según la portavoz, la teniente Danielle Snelson, la policía de Park City llegó al lugar alrededor de las 2:25 p.m. después de que otro empleado descubriera los daños.

Los fiscales dicen que los oficiales de policía finalmente arrestaron a Dougherty, quien era un empleado de Park City Mountain, cerca de Deer Valley Resort. Los documentos judiciales dicen que la policía encontró en su coche un rifle estilo AR-15 cargado con la misma munición encontrada en el almacén.

Dougherty supuestamente había disparado más balas al interior y al techo del almacén y se había llevado una botella de bourbon antes de irse. Los documentos de acusación indican que causó más de $9,000 en daños a una camioneta y $1,325 a una bicicleta, además de $5,000 al almacén en sí.

Más tarde fue liberado de la custodia, razón por la cual el Tribunal del Tercer Distrito emitió una orden de arresto contra él el 2 de octubre.

Los otros tres cargos de Dougherty son: daño a la propiedad, un delito menor de clase A; incendio imprudente, un delito menor de clase A; y hurto, un delito menor de clase B.

El registro de la Cárcel del Condado de Summit no indicaba que Dougherty estuviera bajo custodia al mediodía del 2 de octubre. Los documentos judiciales dicen que su última dirección conocida es en Heber.

Artículo traducido por Connor Hollison