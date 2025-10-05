Las plataformas de los candidatos al Concejo Municipal de Hideout incluyen un enfoque en las preocupaciones de desarrollo

Tanya Brady, Brian Cooper, J.D. Cronin y Doug Silver son los cuatro candidatos en la boleta electoral para el Concejo Municipal de Hideout este noviembre. Los votantes elegirán a dos de ellos.

En un foro el 30 de septiembre, organizado por la sección Wasatch Back de la Liga de Mujeres Votantes, los candidatos compartieron su visión para el pueblo con alrededor de 60 residentes.

El desarrollo comercial es un tema principal para el pueblo, que actualmente no tiene restaurantes, supermercados ni tiendas.

La candidata Tanya Brady no pudo asistir al evento, pero compartió una declaración que una moderadora leyó en voz alta. La abogada de larga trayectoria dijo que sus prioridades son gestionar el crecimiento de Hideout, promover la salud financiera e invertir en servicios comunitarios.

"Necesitamos acceso a bienes básicos sin tener que conducir hasta Park City o Kamas", escribió. "Más allá de la conveniencia, el desarrollo comercial es esencial para diversificar los ingresos y aliviar la carga fiscal".

Varios candidatos hicieron referencia a la reciente anexión por parte de Hideout de 350 acres de Richardson Flat en el Condado de Summit. Los líderes han dicho que prevén crear un centro urbano en esos terrenos, con tiendas, restaurantes y comercios.

Doug Silver , un educador jubilado, dijo que se postula porque quiere retribuir al pueblo y promover la transparencia. Dijo que la opinión continua de la comunidad es esencial para un desarrollo que beneficie a todos los residentes de Hideout.

"¿Cómo sería esa participación?", dijo. "No sería un evento. Sería un proceso, sería una serie de conversaciones, sería una serie de reuniones, sería una serie de desarrollo y revisión antes de la aprobación de la construcción".

También dijo que el pueblo necesita mejorar en la aplicación de sus estándares de construcción.

J.D. Cronin , un consultor que se desempeña como concejal municipal interino, estuvo de acuerdo. Dijo que es esencial que los líderes de Hideout sean "firmes con" los desarrolladores a medida que el pueblo continúa creciendo.

"En este momento, los desarrolladores tienen la sartén por el mango y les hemos permitido ascender a este punto en el que nos están dictando los términos", dijo.

Cronin dijo que se postula porque quiere que el pueblo maneje mejor su presupuesto.

Brian Cooper , un ingeniero jubilado, se postula con una plataforma de infraestructura sólida y gasto responsable. Dijo que los líderes de Hideout deberían pensar más allá de Richardson Flat para el desarrollo comercial, señalando a Wildhorse, Ross Creek y terrenos cerca del ayuntamiento como posibilidades.

"Deberíamos estar buscando todas estas oportunidades de una manera coordinada y estratégica, en lugar de como oportunidades individuales y aisladas", dijo.

Dijo que los líderes también deben considerar la cantidad de residentes de temporada y comprender qué negocios sobrevivirán en Hideout.

Además del futuro del desarrollo, los candidatos discutieron cómo fomentar una identidad comunitaria más fuerte y cómo han contribuido al pueblo.

Los aproximadamente 600 votantes activos de Hideout también elegirán un alcalde este noviembre. El alcalde interino Ralph Severini y el concejal Chris Baier están en la contienda.

Los detalles sobre todos los candidatos están disponibles en vote.utah.gov.

Artículo traducido por Connor Hollison