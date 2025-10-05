El tercer intento del proyecto HOPA para obtener créditos fiscales falla

En 2023, los funcionarios de Park City aprobaron los planes de Mountainlands Community Housing Trust para demoler y reconstruir el complejo de vivienda asequible de décadas de antigüedad ubicado a lo largo de Kearns Boulevard y Holiday Ranch Loop Road.

Conocido como "HOPA", el proyecto incluye los apartamentos Holiday Village y Parkside cerca de la Escuela Secundaria de Park City.

Jason Glidden, director ejecutivo de Mountainlands, expresó su decepción porque la organización sin fines de lucro no recibió créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos en su solicitud más reciente.

"Al mismo tiempo, lo vemos como una oportunidad", dijo Glidden. "Una de las fuerzas impulsoras principales que realmente no permitió que se financiara la solicitud es el costo, y eso es algo que siempre vamos a enfrentar aquí en Park City. Tenemos costos más altos que muchas áreas diferentes en Utah. Así que, para nosotros, es una oportunidad para volver y decir, 'bien, ¿cómo podemos abordar eso?' Si es a través del diseño y la revisión del diseño del proyecto para ayudar a reducir el costo. También estamos considerando diferentes opciones en cuanto a la financiación".

Los créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos son distribuidos a los estados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. en función de la población. Luego, la Corporación de Vivienda de Utah utilizará una rúbrica de puntuación para asignar los fondos a proyectos específicos. El ciclo de solicitud más reciente fue el tercer intento de Mountainlands de obtener créditos fiscales.

Glidden dijo que podrían explorar la reducción de estacionamiento para el proyecto.

"Actualmente está diseñado con estacionamiento subterráneo que es extremadamente caro", dijo. "Así que, ¿podemos buscar otras opciones que no tengan tanto estacionamiento subterráneo para ayudar a reducir esos costos?"

El proyecto se aprobó inicialmente con una reducción de estacionamiento del 20%, y más recortes requerirían el permiso de los planificadores de Park City.

El proyecto aprobado por la Comisión de Planificación de Park City incluye 317 apartamentos asequibles en siete edificios. La aprobación expira en mayo de 2026, por lo que Glidden dijo que están presentando una solicitud para extender ese plazo.

Mountainlands planea alquilar a personas que ganen alrededor del 50% del ingreso medio del área (AMI) del Condado de Summit.

El cincuenta por ciento del AMI del Condado de Summit equivale a alrededor de un salario de $59,000 para una persona.

La construcción de HOPA se completaría por fases para que los residentes existentes pudieran seguir viviendo allí.

