El caso de obstrucción por el tiroteo de ira en la carretera en Jordanelle irá a juicio

El fallo de la jueza del Tribunal del Cuarto Distrito, Jennifer Mabey, el viernes 3 de octubre, se produjo solo dos días después de que los abogados debatieron si el caso de obstrucción a la justicia debería ser escuchado por un jurado.

Greg DeBoer fue arrestado en diciembre de 2024 después de que le dijera a los investigadores que había matado a tiros al residente de Hideout, Patrick Hayes, en un altercado por ira en la carretera tres meses antes, y luego había enterrado el arma cerca de su casa en Browns Canyon.

Fue acusado de obstrucción a la justicia, pero no del tiroteo en sí.

El abogado de DeBoer ha argumentado que su cliente ayudó al caso porque le dijo a los investigadores dónde encontrar el arma durante un registro de su propiedad el pasado noviembre: envuelta en plástico y papel de aluminio, colocada en un estuche rígido y enterrada bajo una roca.

Mientras tanto, los fiscales estatales han dicho que esa es solo una posible forma de ver la evidencia: DeBoer también pudo haber enterrado el arma para ocultarla de cualquiera que la buscara, incluida la policía.

Mabey, en su fallo escrito, dijo que su trabajo es determinar si el caso de los fiscales es lo suficientemente sólido como para ir a juicio.

"En la etapa de audiencia preliminar, este tribunal no debe sopesar evidencia contradictoria, o elegir una inferencia favorable al acusado", escribió. "Más bien, el estado tiene derecho a todas las inferencias razonables a su favor".

Ella dijo que es razonable que los fiscales infieran que la "intención original" de DeBoer era ocultar el arma a los investigadores, "incluso si pudo haber decidido revelar más tarde a las fuerzas del orden si/cuando se le preguntara".

La jueza escribió que el estado ha proporcionado "suficiente evidencia creíble" para respaldar el cargo de obstrucción a la justicia.

Ahora, dijo, le corresponde a un jurado decidir la verdadera motivación de DeBoer para enterrar el arma.

Además de enviar el caso a juicio, Mabey también emitió un fallo escrito el viernes sobre los representantes de la víctima en el caso.

Durante los argumentos orales del 1 de octubre, un abogado que representa a la familia de Hayes solicitó a la jueza que considerara nombrar a los hermanos, el hijo y la prometida del difunto como representantes de la víctima. Sus familiares dijeron que quieren abogar por él en la corte y trabajar más directamente con los fiscales en el caso.

Los abogados de ambas partes discrepan con la solicitud de la familia de unirse al caso en nombre de Patrick Hayes. El fiscal argumentó que el estado es la víctima de la obstrucción, no Hayes.

Mabey se puso del lado de la familia, señalando que el cargo de obstrucción está directamente relacionado con la muerte de Hayes.

"A no ser por el incidente subyacente entre el Acusado y el Sr. Hayes, no habría ninguna investigación de la que el Acusado pudiera ser acusado de obstruir", escribió.

Decidió que dos familiares pueden servir como representantes de la víctima en el caso.

La lectura formal de cargos es el siguiente paso en el caso; DeBoer presentará su declaración el 5 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison