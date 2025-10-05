© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Midway es reconocida como una de las ciudades más saludables de Utah

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 5, 2025 at 5:58 PM MDT
Memorial Hill Midway, Utah
john p kelly
/
Adobe Stock
Vista de Midway desde la cima de Memorial Hill.

Cinco ciudades han obtenido la designación de Comunidad Saludable de Utah (Healthy Utah Community), incluyendo una en el Wasatch Back.

El programa Comunidad Saludable de Utah (Healthy Utah Community) anima a las ciudades y pueblos a adoptar políticas y programas que apoyen la salud de sus residentes.

Midway fue reconocida por el trabajo de la ciudad para proteger a quienes utilizan el transporte activo al aprobar regulaciones que exigen el uso de cascos para niños que montan bicicletas y patinetes eléctricos (e-bikes y e-scooters).

Para obtener la designación de tres años, los pueblos deben formar una coalición de salud comunitaria e implementar estrategias para fomentar la alimentación saludable, la vida activa y la salud mental.

En la Convención Anual de la Liga de Ciudades y Pueblos de Utah el jueves [2 de octubre], Bountiful, Cedar City, Cottonwood Heights, Midway y Murray obtuvieron la designación.

En el Wasatch Back, Coalville, Heber y Park City han obtenido designaciones anteriormente.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver