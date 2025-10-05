Midway es reconocida como una de las ciudades más saludables de Utah
Cinco ciudades han obtenido la designación de Comunidad Saludable de Utah (Healthy Utah Community), incluyendo una en el Wasatch Back.
El programa Comunidad Saludable de Utah (Healthy Utah Community) anima a las ciudades y pueblos a adoptar políticas y programas que apoyen la salud de sus residentes.
Midway fue reconocida por el trabajo de la ciudad para proteger a quienes utilizan el transporte activo al aprobar regulaciones que exigen el uso de cascos para niños que montan bicicletas y patinetes eléctricos (e-bikes y e-scooters).
Para obtener la designación de tres años, los pueblos deben formar una coalición de salud comunitaria e implementar estrategias para fomentar la alimentación saludable, la vida activa y la salud mental.
En la Convención Anual de la Liga de Ciudades y Pueblos de Utah el jueves [2 de octubre], Bountiful, Cedar City, Cottonwood Heights, Midway y Murray obtuvieron la designación.
En el Wasatch Back, Coalville, Heber y Park City han obtenido designaciones anteriormente.
Artículo traducido por Connor Hollison