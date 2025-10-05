Midway es reconocida como una de las ciudades más saludables de Utah

El programa Comunidad Saludable de Utah (Healthy Utah Community) anima a las ciudades y pueblos a adoptar políticas y programas que apoyen la salud de sus residentes.

Midway fue reconocida por el trabajo de la ciudad para proteger a quienes utilizan el transporte activo al aprobar regulaciones que exigen el uso de cascos para niños que montan bicicletas y patinetes eléctricos (e-bikes y e-scooters).

Para obtener la designación de tres años, los pueblos deben formar una coalición de salud comunitaria e implementar estrategias para fomentar la alimentación saludable, la vida activa y la salud mental.

En la Convención Anual de la Liga de Ciudades y Pueblos de Utah el jueves [2 de octubre], Bountiful, Cedar City, Cottonwood Heights, Midway y Murray obtuvieron la designación.

En el Wasatch Back, Coalville, Heber y Park City han obtenido designaciones anteriormente.

Artículo traducido por Connor Hollison