Bomberos de Park City rescatan a mujer después de que su coche cayera a un estanque en Deer Valley

Los bomberos rompieron una ventana para rescatar a una mujer que estaba atrapada en un vehículo bajo el agua alrededor de las 8 p.m.

El jefe de bomberos del Distrito de Bomberos de Park City, Mike Owens, dijo a KPCW que dos mujeres estaban en el coche en el estacionamiento de Deer Valley cuando este comenzó a rodar hacia atrás. Una saltó, mientras que la otra permaneció dentro cuando el coche cayó al estanque.

Owens dijo que la mujer había estado sumergida en el coche durante varios minutos cuando los equipos de bomberos llegaron, se lanzaron al agua y rompieron una ventana para liberarla.

Los bomberos le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que un helicóptero médico llegó para trasladarla al hospital.

Owens dijo que la mujer se encontraba en condición estable hasta las 9 p.m. del viernes.

Las autoridades no han dicho qué causó que el coche cayera al estanque.

Nadie más resultó herido en el incidente.

Esta es una noticia en desarrollo. Se actualizará a medida que se confirme nueva información.

Artículo traducido por Connor Hollison