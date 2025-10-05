© 2025 KPCW

U.S. Biathlon va a mostrar al público el detrás de escena de sus entrenamientos en un nuevo documental

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 5, 2025 at 7:15 PM MDT
Vincent Bonacci of Soldier Hollow's biathlon team crosses the finish line at the Shutzenski Festival.
Ben Lasseter
/
KPCW
Vincent Bonacci del equipo de biatlón de Soldier Hollow cruza la meta en el Shutzenski Festival.

Un documental de U.S. Biathlon dará a los espectadores un vistazo al entrenamiento para uno de los deportes de invierno más exigentes y singulares del mundo.

La película de 30 minutos sigue la preparación del equipo para los Juegos de Invierno de 2026 en su principal centro de entrenamiento en Soldier Hollow y en Suecia.

La película muestra el crecimiento del deporte que combina el tiro al blanco y el esquí de fondo en Estados Unidos, desde el desarrollo de base hasta la búsqueda de éxito internacional por parte del Equipo Nacional en los Juegos Olímpicos en Italia.

Tanto los aficionados al biatlón, como los entusiastas olímpicos y los recién llegados podrán ver el viaje que conduce a Milán-Cortina en los canales digitales de U.S. Biathlon a principios del próximo año.

Mientras el equipo se prepara para su próxima temporada, los atletas competirán por un puesto en el equipo internacional en el Schutzenski Festival anual en Soldier Hollow los días 4 y 5 de octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
