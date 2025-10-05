El condado de Wasatch planea aumentar los impuestos de 2026 para parques y recreación

El departamento de Parques y Recreación del Condado de Wasatch dice que necesita más dinero en 2026 para cubrir la contratación de nuevo personal y las mejoras de las instalaciones.

El consejo del condado decidió el miércoles 1 de octubre que celebrará una audiencia de Veracidad en los Impuestos (Truth-in-Taxation) para aumentar los impuestos a la propiedad para pagar las necesidades de parques y recreación.

El consejo fijó la fecha de la audiencia para el 3 de diciembre y, si se aprueba el aumento de impuestos, es probable que los residentes vean un incremento de $7 por año en sus impuestos a la propiedad.

El Parque Southfield es una prioridad para el departamento. Sus campos de juego tienen muchas bombillas quemadas y, dado que el sistema de iluminación tiene 30 años, es imposible comprar repuestos.

El director de Parques y Recreación, Heath Coleman, estimó que costará alrededor de $645,000 actualizar las luces en el Parque Southfield.

Dijo que su departamento también necesita contratar un nuevo mecánico y nuevo personal administrativo y cubrir costosas indemnizaciones por jubilación. Esto ascendería a unos $355,000.

Coleman dijo al consejo que esas cifras no incluyen las actualizaciones de las instalaciones para otros parques alrededor del condado, pero para el próximo año, está pidiendo $1 millón más en el presupuesto.

El administrador del condado, Dustin Grabau, dijo que eso requeriría un aumento considerable en la tasa impositiva de Parques y Recreación.

"Esto refleja un potencial aumento del 35% en el impuesto a la propiedad si hiciéramos todo el número", dijo.

Para un hogar promedio de $850,000, eso sería $26 por año.

Pero los miembros del consejo dijeron que no quieren aumentar los impuestos tanto.

El concejal Spencer Park dijo que los residentes generalmente no están contentos cuando se les pide que paguen más impuestos al departamento de parques.

"Parques y Recreación ha solicitado Truth-in-Taxation varias veces desde que estoy aquí", dijo. "Es un lugar por el que sí recibo llamadas de gente quejándose. Y lo entiendo: no ven que sea obligatorio, como la policía y los bomberos".

Park dijo que quiere que el gobierno del condado funcione con moderación, como una pequeña empresa, señalando el centro de personas mayores como ejemplo.

"Me encanta cuando paso junto a la furgoneta de la tercera edad y Mike la está conduciendo", dijo. "No tiene por qué hacerlo, como director del centro de personas mayores, pero lo hace la mitad del tiempo y parece lo más feliz posible haciéndolo".

Dijo que los departamentos deberían ser creativos sobre cómo cubren sus necesidades.

Sin embargo, los miembros del consejo también dijeron que es mejor aumentar los impuestos una sola vez, en lugar de hacer Truth-in-Taxation varios años seguidos para el mismo departamento.

El consejo discutió si algunos costos únicos, como los pagos por jubilación, podrían cubrirse con impuestos a restaurantes u otros fondos, en lugar de transferir todos los costos a los contribuyentes.

Al final, decidieron buscar un aumento del 9.5% en el impuesto de Parques y Recreación. Para el hogar promedio, eso será aproximadamente $7 por año.

El condado también ha estado considerando agregar un historiador a su personal. Pero Grabau dijo que si esa es una prioridad para la comunidad, cree que hay una manera de pagar el puesto sin aumentar el impuesto a la biblioteca.

Un borrador del presupuesto se dará a conocer a principios de noviembre. Habrá oportunidades para que el público comente tanto el presupuesto como el aumento de impuestos.

Artículo traducido por Connor Hollison