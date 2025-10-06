© 2025 KPCW

Un incendio de un Cybertruck cierra brevemente la Avenida Marsac

KPCW | By Parker Malatesta
Published October 6, 2025 at 7:39 AM MDT
The scene of the crash.
Mike Owens
/
Park City Fire District
La escena del accidente.

Un Tesla Cybertruck se incendió en la parte alta de Deer Valley a última hora del jueves por la noche. La Avenida Marsac estuvo cerrada durante aproximadamente una hora.

El jefe de bomberos de Park City, Mike Owens, dijo que el Cybertruck chocó contra un hidrante y un banco de rocas cercano cerca de la intersección de Marsac Avenue y Silver Strike Trail.

El choque ocurrió poco antes de la medianoche. El conductor no resultó herido.

"Perforó la parte inferior de su camioneta, y donde perforó, ahí estaban las baterías", dijo Owens. "Así que algunas de las baterías sufrieron daños físicos y eso fue lo que se estaba quemando".

Owens dijo que los incendios de vehículos eléctricos pueden plantear algunos desafíos únicos para los bomberos.

"Su calor se está generando, en el caso de una batería, por un proceso químico", dijo el jefe de bomberos. "La parte más difícil es que, aunque le eches agua y elimines el calor, ese proceso químico sigue ocurriendo. Así que la batería puede calentarse de nuevo y luego incendiarse".

Owens dijo que los equipos pudieron colocar una boquilla de agua debajo del vehículo para detener el proceso químico y enfriar las baterías de iones de litio en el interior.

"Nuestros bomberos respondieron rápido", dijo. "Respondieron a una situación muy difícil. Usaron un pensamiento creativo para apagar el fuego. Hicieron un gran trabajo".

Marsac Avenue reabrió al tráfico vehicular alrededor de la 1 a.m. del 3 de octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Parker Malatesta
KPCW Reporter
See stories by Parker Malatesta