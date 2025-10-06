© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

High Valley Transit expandirá sus micro-operaciones a Park City Heights

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 6, 2025 at 11:10 AM MDT
Micro-transit provides fare-free, on-demand rides in Summit and Wasatch counties.
High Valley Transit
El micro-tránsito ofrece viajes gratuitos y a pedido en los condados de Summit y Wasatch.

Actualmente, el único lugar para hacer transbordo entre High Valley Transit y Park City Transit es en la parada de Fresh Market en Park Avenue.

High Valley Transit dice que expandirá sus operaciones de micro-tránsito a Park City Heights.

El servicio gratuito de viaje compartido opera en ubicaciones específicas de los condados de Summit y Wasatch para ofrecer a los residentes una forma de moverse de un lugar a otro a pedido.

Actualmente, el único lugar para hacer transbordo entre High Valley Transit y Park City Transit es en la parada de Fresh Market en Park Avenue.

La asociación expandirá los límites de High Valley hasta la parada de Park City Transit en la base de Park City Heights a mediados de octubre.

High Valley también ofrece servicios de tránsito ADA (Americans with Disabilities Act) complementarios, llamados Valley Ride, para personas que no pueden usar el sistema de autobús de ruta fija.

Los pasajeros elegibles se determinan a través de un proceso de solicitud.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver