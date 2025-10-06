High Valley Transit expandirá sus micro-operaciones a Park City Heights

High Valley Transit dice que expandirá sus operaciones de micro-tránsito a Park City Heights.

El servicio gratuito de viaje compartido opera en ubicaciones específicas de los condados de Summit y Wasatch para ofrecer a los residentes una forma de moverse de un lugar a otro a pedido.

Actualmente, el único lugar para hacer transbordo entre High Valley Transit y Park City Transit es en la parada de Fresh Market en Park Avenue.

La asociación expandirá los límites de High Valley hasta la parada de Park City Transit en la base de Park City Heights a mediados de octubre.

High Valley también ofrece servicios de tránsito ADA (Americans with Disabilities Act) complementarios, llamados Valley Ride, para personas que no pueden usar el sistema de autobús de ruta fija.

Los pasajeros elegibles se determinan a través de un proceso de solicitud .

