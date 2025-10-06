El Concejo del Condado de Summit espera la decisión de los legisladores estatales antes de la votación del distrito local

La presidenta Tonja Hanson hizo el anuncio en la reunión del Concejo del Condado de Summit del 1 de octubre.

"Mantendremos abierta esta audiencia pública hasta una fecha determinada, el miércoles 8 de octubre. Esta reunión se llevará a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Summit en Coalville, momento en el cual tomaremos más comentarios del público y aprobaremos el mapa en esa fecha", dijo. "Dicho esto, la reunión queda aplazada".

Ella se negó a hacer más comentarios después.

Se espera que la Legislatura de Utah se reúna en una sesión especial el lunes 6 de octubre, no solo para considerar los distritos congresionales estatales, sino también la ley que requirió que el Condado de Summit creara distritos del concejo.

Esa ley, la Propuesta de Ley 356 ( House Bill 356 ), dice que la comisión de delimitación de distritos "debe presentar un mapa propuesto de los límites de los distritos al concejo del condado" a más tardar el 1 de octubre.

La presentación se realizó en la reunión del concejo del 3 de septiembre, cuando la presidenta de la Comisión, Malena Stevens, presentó el mapa recomendado.

Bajo la HB356 (Propuesta de Ley 356), se inició un plazo de 30 días para que el concejo "celebrara una audiencia pública en la que... el concejo del condado aprobará el mapa de distritos". Los miembros del Concejo también debían ser asignados aleatoriamente a uno de los cinco distritos en la audiencia.

Pero como indicó Hanson, la audiencia sigue "abierta", lo que significa que no ha terminado, aunque la reunión del 1 de octubre fue aplazada.

Los legisladores consideraron cambios a la HB356 en una reunión del comité interino el 20 de agosto . El gobernador Spencer Cox la firmó con la advertencia de que tendrían que abordar las "consecuencias no deseadas".

El proyecto de ley fue redactado especialmente para cambiar el Concejo del Condado de Summit, pero, tal como estaba escrito, también afectaba al Condado de Wasatch. El Condado de Wasatch está exento del requisito bajo su revisión propuesta. Los concejales en ejercicio del Condado de Summit también heredarán el distrito donde viven.

Antes del anuncio de Hanson, los líderes republicanos locales y los autodenominados conservadores presentes el 1 de octubre elogiaron el mapa de distritos local y al concejo por su trabajo.

Nadie de los asistentes criticó el mapa, y los líderes demócratas locales no han estado en desacuerdo con la idea de los distritos del concejo tanto como con la forma en que los legisladores aprobaron el proyecto de ley. Sostienen que no se preguntó a los residentes locales si querían cambiar el sistema del concejo que la mayoría votó en 2006.

El concejo está actualmente compuesto en su totalidad por demócratas; Hanson es la única residente de la zona este.

Según el mapa recomendado, los republicanos podrían ocupar dos de los cinco escaños del concejo. Históricamente, a los candidatos del GOP les ha ido mejor en los distritos de North Summit y South Summit que en los tres que componen el área de Park City.

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW. Para obtener una lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison