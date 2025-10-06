La Comisión de Cine de Utah anuncia nuevos proyectos, incluyendo un popular programa de televisión de citas

La temporada 22 de la serie de telerrealidad, “The Bachelorette”, está protagonizada por Taylor Frankie Paul de la serie de Hulu, “The Secret Lives of Mormon Wives”, y se filmará en todo Utah este otoño.

El vicepresidente de Incentivos de Producción en Warner Bros. Discovery, Lex Pascual, dijo que el encanto de pueblo pequeño y las comodidades modernas del estado ofrecen una perspectiva fresca sobre el romance. Dijo: "Utah ofrece un impresionante y diverso telón de fondo natural que es perfecto para esta romántica serie de telerrealidad".

Además, una nueva docu-serie del cineasta local Gary Auerbach, “Monsters & Aliens”, rodará en los condados de Summit y Salt Lake antes del invierno.

La comisión de cine anticipa que las siete producciones generarán un impacto económico de más de $15.5 millones y más de 300 nuevos puestos de trabajo en los condados de Salt Lake, Summit, Utah, Washington, Wayne y Weber.

Otras producciones que se filmarán en Utah este año incluyen un nuevo western titulado "Blood on the Promontory", un nuevo largometraje independiente llamado "ICONOCLAST", una serie de títeres infantiles llamada "Ladybug's Garden", un largometraje documental que sigue un programa de terapia grupal titulado "Into the Wilderness" y una producción híbrida pionera con el título provisional "Jesus Sees Us".

Artículo traducido por Connor Hollison