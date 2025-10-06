El paquete salarial multimillonario de Katz de Vail Resorts

Los detalles del salario y paquete de compensación de Katz se establecen en un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicado en el sitio web para inversores de Vail Resorts el 29 de septiembre.

El expediente muestra que Katz recibirá un salario base anual de $1 millón y es elegible para un bono anual de $1 millón basado en objetivos establecidos por la junta directiva de la compañía.

El director ejecutivo también recibirá $3 millones en acciones de Vail cada año.

Además, tendrá $80,000 anuales para gastar en las docenas de resorts de la compañía, incluido Park City Mountain.

Katz fue nombrado director ejecutivo de Vail Resorts en mayo.

Anteriormente fue director ejecutivo de 2006 a 2021 y supervisó numerosas adquisiciones de montañas, incluidas Park City Mountain Resort y The Canyons, así como la introducción del Epic Pass.

Durante el reporte de resultados financieros más reciente de Vail, Katz informó que la compañía espera que las visitas de esquiadores disminuyan este invierno, ya que las ventas de pases de temporada han bajado un 3%.

Artículo traducido por Connor Hollison