© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El paquete salarial multimillonario de Katz de Vail Resorts

KPCW | By Parker Malatesta
Published October 6, 2025 at 11:52 AM MDT
Vail Resorts CEO Rob Katz
Hand-out
/
Vail Resorts
El director ejecutivo de Vail Resorts, Rob Katz.

El regreso de Rob Katz al puesto de director ejecutivo de Vail Resorts viene acompañado de un sueldo de $1 millón.

Los detalles del salario y paquete de compensación de Katz se establecen en un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicado en el sitio web para inversores de Vail Resorts el 29 de septiembre.

El expediente muestra que Katz recibirá un salario base anual de $1 millón y es elegible para un bono anual de $1 millón basado en objetivos establecidos por la junta directiva de la compañía.

El director ejecutivo también recibirá $3 millones en acciones de Vail cada año.

Además, tendrá $80,000 anuales para gastar en las docenas de resorts de la compañía, incluido Park City Mountain.

Katz fue nombrado director ejecutivo de Vail Resorts en mayo.

Anteriormente fue director ejecutivo de 2006 a 2021 y supervisó numerosas adquisiciones de montañas, incluidas Park City Mountain Resort y The Canyons, así como la introducción del Epic Pass.

Durante el reporte de resultados financieros más reciente de Vail, Katz informó que la compañía espera que las visitas de esquiadores disminuyan este invierno, ya que las ventas de pases de temporada han bajado un 3%.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Parker Malatesta
KPCW Reporter
See stories by Parker Malatesta