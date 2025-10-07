UDOT busca ideas para el sendero de Deer Creek para excursionistas y ciclistas

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está pidiendo a los habitantes locales su opinión sobre los senderos a lo largo del lado oeste del Embalse de Deer Creek.

En una jornada de puertas abiertas el martes 7 de octubre, de 4 a 6 p.m., en el Centro para Personas Mayores del Condado de Wasatch, la agencia está compartiendo algunas opciones de cambios que podrían llegar pronto al sistema de senderos.

UDOT está considerando crear un sendero pavimentado de siete millas desde el inicio del sendero del Parque Estatal Wasatch Mountain, cerca de Soldier Hollow, hasta la Presa de Deer Creek. Existe un sendero sin pavimentar a lo largo de ese tramo.

La idea es parte de la visión más amplia de UDOT para la Red de Senderos de Utah ( Utah Trail Network ), un sistema estatal de caminos pavimentados de uso mixto destinados a ofrecer alternativas a la conducción.

UDOT dice que el tramo de Deer Creek es importante para conectar el Valle de Heber y el Cañón del Provo. Con el tiempo, quiere un circuito de senderos pavimentados que recorra todo el Valle de Salt Lake, Park City, Heber, Orem y Provo.

El sitio web del proyecto dice que UDOT también está considerando cómo mantener senderos sin pavimentar disponibles al lado del embalse para excursionistas, ciclistas de montaña y jinetes.

El proyecto aún está en la fase de diseño; aún no se ha establecido un cronograma de construcción.

Los habitantes locales interesados en el proyecto también pueden enviar comentarios en línea .

Artículo traducido por Connor Hollison