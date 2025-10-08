Experta en alfabetización regresa a Park City para crear conciencia sobre la dislexia

En reconocimiento al Mes de Concientización sobre la Dislexia, el grupo de defensa sin fines de lucro Park City Reads acogerá a Nancy Redding para un discurso de apertura, seguido de un panel de discusión el jueves.

Redding enseñó en la Escuela Primaria Marsac (ahora el Ayuntamiento de Park City) de 1973 a 1975, donde estableció la primera sala de recursos del distrito para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Hoy en día, ella capacita y asesora a maestros que desean obtener la certificación a través de una academia nacional .

Redding explica que la alfabetización estructurada es un enfoque tradicional y basado en la ciencia para la enseñanza de la lectura que enfatiza la fonética, la decodificación, la fluidez, el vocabulario y la comprensión—los cinco pilares de la lectura. Aunque se usó ampliamente en las décadas de 1940 y 1950, él dice que cayó en desuso en décadas posteriores. Ahora, está regresando.

"La alfabetización estructurada es probablemente el enfoque de alfabetización más tradicional", dijo en el programa “KPCW Local News Hour” el 6 de octubre. "Se trata de enseñar de manera directa y explícita cómo leer y deletrear de una forma que coincida con cómo los cerebros jóvenes aprenden a leer y deletrear. Por lo tanto, es explícita, es acumulativa. Siempre se construye sobre lo que un niño sabe para aumentar su autoestima, desarrollar su capacidad de leer desde cero".

Mientras que algunos niños aprenden a leer de forma natural, ella dice que la mayoría no lo hace.

"Eso deja a alrededor del 55% al 60% de los niños que definitivamente necesitan una instrucción más explícita, y eso incluye cerca del 10% de nuestra población que se encontrará en el ámbito de la dislexia", dijo. "Todos los niños pueden ser buenos lectores y deletreadores. Todos somos diferentes. Todos tenemos cerebros diferentes. Los niños diferentes necesitan cantidades diferentes de este tipo de instrucción explícita".

Redding ofrecerá un discurso de apertura el jueves 9 de octubre en el Blair Education Center a las 6 p.m. Después, formará parte de un panel moderado para responder preguntas del público.

El evento es gratuito. Haz clic aquí para obtener más información y para registrarte.

Artículo traducido por Connor Hollison