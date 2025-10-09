Los funcionarios del Condado de Summit nombran a Kacey Bates como alguacil (sheriff)

El miércoles, el Concejo del Condado de Summit nombró por unanimidad a Kacey Bates como alguacil (sheriff).

Bates ha sido la alguacil interina desde que Frank Smith se jubiló a principios de septiembre. Los demócratas del Condado de Summit nombraron a Bates para cumplir el resto del mandato de Smith en septiembre. Este es el proceso designado bajo la ley de Utah, ya que el antiguo alguacil también era demócrata.

Bates ahora servirá como alguacil hasta 2027.

"Estoy profundamente comprometida con esta comunidad y sirviendo a esta comunidad", dijo en el programa " Local News Hour " de KPCW el 6 de octubre . "Esta ha sido una agencia increíble para mí, y la comunidad ha sido fantástica conmigo. Y me siento honrada de que se me conceda el privilegio de liderar como alguacil del Condado de Summit".

Mencionó que sus prioridades como alguacil incluyen agregar una unidad de salud mental al centro correccional y centrarse en la población transitoria del área.

Bates se graduó de la Universidad Estatal de Weber, nació y se crió en el Condado de Summit. Se unió a la oficina del alguacil en 1997 como oficial de correcciones y ascendió al puesto de comandante de la cárcel. También sirvió como detective y oficial de recursos escolares.

Bates es la segunda mujer en la historia de Utah en servir como alguacil del condado. La alguacil del Condado de Salt Lake, Rosie Rivera, quien asistió a la reunión del concejo del miércoles, se convirtió en la primera en 2017.

Artículo traducido por Connor Hollison