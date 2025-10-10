El Condado de Summit advierte sobre el humo a la deriva de una quema prescrita
El humo de una quema prescrita en el Cañón Upper Millcreek podría desviarse hacia el Condado de Summit esta semana.
Los funcionarios del condado dicen que los residentes no necesitan reportar el humo si lo ven o lo huelen.
El Servicio Forestal de EE. UU. dice que las quemas continuarán hasta el viernes para reducir la vegetación crecida y ayudar a proteger a las comunidades locales, la infraestructura y los recursos naturales.
Artículo traducido por Connor Hollison