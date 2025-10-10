El Condado de Summit advierte sobre el humo a la deriva de una quema prescrita

Los funcionarios del condado dicen que los residentes no necesitan reportar el humo si lo ven o lo huelen.

El Servicio Forestal de EE. UU. dice que las quemas continuarán hasta el viernes para reducir la vegetación crecida y ayudar a proteger a las comunidades locales, la infraestructura y los recursos naturales.

Artículo traducido por Connor Hollison