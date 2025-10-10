© 2025 KPCW

El Condado de Summit advierte sobre el humo a la deriva de una quema prescrita

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 10, 2025 at 5:00 AM MDT
A fire fighter watching a prescribed burn in Millcreek Canyon in October 2025
U.S. Forest Service
Un bombero vigilando una quema prescrita en el Cañón Millcreek en octubre de 2025.

El humo de una quema prescrita en el Cañón Upper Millcreek podría desviarse hacia el Condado de Summit esta semana.

Los funcionarios del condado dicen que los residentes no necesitan reportar el humo si lo ven o lo huelen.

El Servicio Forestal de EE. UU. dice que las quemas continuarán hasta el viernes para reducir la vegetación crecida y ayudar a proteger a las comunidades locales, la infraestructura y los recursos naturales.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
