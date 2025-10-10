UDOT anunciará la ruta de la circunvalación de Heber en diciembre

El gerente regional de proyectos de UDOT, Craig Hancock, dijo a los líderes locales el 8 de octubre que los planes para la circunvalación están comenzando a acelerarse.

"Es lo más lejos que hemos llegado en este proceso", dijo. "Nos acercamos al hito de publicar el borrador del EIS."

El EIS es la Declaración de Impacto Ambiental preliminar, un documento que mostrará qué ruta de circunvalación planea construir UDOT y por qué. También incluirá información sobre cómo la circunvalación afectará al medio ambiente y a la comunidad.

Hancock estimó que el borrador del EIS se publicará en la primera o segunda semana de diciembre.

UDOT abrirá entonces un período de comentarios públicos de 60 días para recopilar la retroalimentación de la comunidad. Es la ventana de comentarios más larga permitida por ley.

"Podríamos hacer algunas modificaciones basándonos en los comentarios que se reciban", dijo Hancock. "También nos da la oportunidad de hacer cualquier corrección".

Cualquier aclaración o corrección se agregará al EIS final.

Hancock dijo que UDOT espera escuchar comentarios específicos sobre por qué a los residentes les gusta o no la decisión de la ruta. La agencia también está interesada en cualquier detalle que pueda haber pasado por alto durante su análisis.

Dijo que UDOT anunciará sus audiencias públicas de muchas maneras, incluyendo correos electrónicos, postales, alertas en redes sociales y a través de los medios. Habrá opciones en línea y presenciales.

Hancock dijo que los residentes del Condado de Wasatch pueden esperar que las audiencias públicas se realicen en la primera o segunda semana de enero de 2026.

UDOT está decidiendo entre dos posibles rutas para la circunvalación: una que atraviesa los North Fields y otra que mantiene el tráfico en la U.S. 40 hasta justo al norte del centro de Heber.

Artículo traducido por Connor Hollison