Las escuelas de Park City mantendrán la salida temprana los viernes y las vacaciones de febrero

El Distrito Escolar de Park City estaba considerando cambiar su día de salida temprana y acortar las vacaciones de febrero para el año escolar 2026-2027.

Esto se debía a que la salida temprana está destinada al desarrollo profesional de los maestros, y la Superintendente Lyndsay Huntsman señaló que los viernes no siempre son ideales para el aprendizaje de adultos. Acortar las vacaciones de febrero también permitiría que el año escolar terminará antes del Día de los Caídos (Memorial Day). Actualmente, el año escolar del distrito finaliza en junio, siendo el último en cerrar.

Sin embargo, basándose en la retroalimentación de la comunidad, el distrito anunció que mantendrá la salida temprana los viernes y la semana completa de vacaciones de febrero para el año escolar 2026-2027.

Casi 2,100 miembros del personal, padres y estudiantes respondieron a la encuesta del calendario.

Según los resultados , el 85% de los encuestados quiere mantener la salida temprana los viernes y el 51% dijo que no apoyaba modificar las vacaciones de febrero. Alrededor del 55% también prefirió la opción de calendario que proporciona días adicionales de desarrollo profesional para los maestros mientras conserva la totalidad de las vacaciones de febrero. Solo el 34% prefirió la opción que acortaría las vacaciones para añadir días de desarrollo y terminar el año escolar antes.

Aproximadamente el 46% del personal, padres y estudiantes no tenía preferencia sobre si Park City debería alinear sus vacaciones de primavera con otras escuelas de Wasatch Back. Más del 40% dijo que no quería que se alinearan.

Poco más de la mitad de los encuestados—el 51%—dijo que le gustaría que el semestre de los estudiantes de secundaria terminará antes de las vacaciones de invierno.

Una revisión más detallada de la encuesta se presentará en la reunión de la Junta de Educación el 14 de octubre a las 4 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison