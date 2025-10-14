© 2025 KPCW

UDOT añade un semáforo a la intersección de Coyote Ridge en Heber

KPCW | By Grace Doerfler
Published October 14, 2025 at 3:44 AM MDT
UDOT installed traffic lights by Heber's Coyote Ridge neighborhood Oct. 8, 2025.
Jo Horlick / KPCW
UDOT instaló semáforos cerca del vecindario Coyote Ridge de Heber el 8 de octubre de 2025.

Los conductores de Heber pueden esperar que UDOT encienda un nuevo semáforo en el norte de la carretera U.S. 40 esta semana. La agencia espera que la luz aumente la seguridad.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) instaló un semáforo en la intersección de Coyote Canyon Parkway y la carretera U.S. 40 y planea encender la señal a finales de esta semana.

El portavoz regional de UDOT, Wyatt Woolley, dijo que el semáforo, ubicado a la salida del vecindario de Coyote Ridge, solo necesita un poco más de trabajo antes de estar listo.

Full Interview: UDOT Region 3 spokesperson Wyatt Woolley

“Tenemos que esperar a que se seque, y luego tenemos que pintar algunas líneas en las carreteras”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 13 de octubre.

Después de eso, UDOT realizará algunas pruebas para asegurarse de que esté funcionando como debería.

"Si todo va de acuerdo al plan, debería estar en funcionamiento para este viernes", dijo Woolley. "Si no, la próxima semana".

El semáforo tiene como objetivo hacer más seguro que las personas giren a la izquierda para entrar y salir del vecindario.

Según una encuesta que UDOT realizó este verano, casi el 70% de los conductores del Condado de Wasatch dicen que han tenido situaciones de riesgo en el norte de la U.S. 40, incluyendo giros a la izquierda peligrosos y vehículos cruzando la línea central.

Por separado, UDOT está considerando si agregar barreras de concreto en el centro de ese tramo de la carretera.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
See stories by Grace Doerfler