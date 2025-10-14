UDOT añade un semáforo a la intersección de Coyote Ridge en Heber

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) instaló un semáforo en la intersección de Coyote Canyon Parkway y la carretera U.S. 40 y planea encender la señal a finales de esta semana.

El portavoz regional de UDOT, Wyatt Woolley, dijo que el semáforo, ubicado a la salida del vecindario de Coyote Ridge, solo necesita un poco más de trabajo antes de estar listo.

Full Interview: UDOT Region 3 spokesperson Wyatt Woolley Listen • 12:46

“Tenemos que esperar a que se seque, y luego tenemos que pintar algunas líneas en las carreteras”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 13 de octubre.

Después de eso, UDOT realizará algunas pruebas para asegurarse de que esté funcionando como debería.

"Si todo va de acuerdo al plan, debería estar en funcionamiento para este viernes", dijo Woolley. "Si no, la próxima semana".

El semáforo tiene como objetivo hacer más seguro que las personas giren a la izquierda para entrar y salir del vecindario.

Según una encuesta que UDOT realizó este verano, casi el 70% de los conductores del Condado de Wasatch dicen que han tenido situaciones de riesgo en el norte de la U.S. 40, incluyendo giros a la izquierda peligrosos y vehículos cruzando la línea central.

Por separado, UDOT está considerando si agregar barreras de concreto en el centro de ese tramo de la carretera.

Artículo traducido por Connor Hollison