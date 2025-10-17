La junta de planificación de Hideout revisa conceptos para una estación de bomberos permanente

La estación de bomberos permanente más cercana está al otro lado del embalse de Hideout, a unos 15 minutos en coche.

Hace un año y medio, los residentes de Hideout comenzaron a recaudar fondos para construir su propia estación, de modo que el Distrito de Bomberos de Wasatch pueda ahorrar minutos valiosos cuando se les llame a incendios o emergencias médicas.

Desde entonces, se ha instalado una estación de bomberos temporal, pero ahora, los planos para la Estación 56 están ante la Comisión de Planificación de Hideout para su aprobación. El edificio se ubicará en un sitio de tres acres a lo largo de la Ruta Estatal 248, cerca del vecindario de Klaim.

También se instalará una baliza de advertencia en la carretera para que los camiones de bomberos puedan salir de la estación de forma segura.

Además de construir una estación de bomberos, los líderes de Hideout también están tomando otras medidas pensando en la seguridad contra incendios. En septiembre, el concejo municipal adoptó nuevos estándares de espacio defendible, un esfuerzo para ayudar a los propietarios a mantenerse asegurados en un área de alto riesgo de incendios forestales.

Artículo traducido por Connor Hollison