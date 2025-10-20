Los compradores del Centro DeJoria comparten planes iniciales para el hotel y la financiación

Los nuevos propietarios del DeJoria Center en High Star Ranch en Kamas discutieron públicamente por primera vez los planes tentativos para la propiedad el 14 de octubre.

Estos incluyen la construcción de un nuevo hotel, un estacionamiento subterráneo y 17 viviendas, cuyos detalles están sujetos a cambios.

George Wright reconoció ante el Concejo Municipal de Kamas que él y los otros nuevos propietarios "hemos estado tan callados como nos ha sido posible" hasta ahora.

"De alguna manera hemos adoptado el enfoque de que estamos—a regañadientes pero dispuestos—dispuestos a tener algo de desconcierto a corto plazo, frustración, todo eso", dijo Wright a los concejales de la Ciudad de Kamas el 14 de octubre. "Todos quieren saber de nosotros, pero no queremos entrar en una reunión donde comencemos a explicar algunas de nuestras ideas sin que estén completamente donde deben estar".

Admitió cierta aprensión sobre la reunión del 14 de octubre porque los planes del hotel no están completos.

El acuerdo de desarrollo de High Star Ranch, que los nuevos propietarios heredan, permite un hotel con hasta 150 habitaciones y 170,000 pies cuadrados (square feet).

El motivo de la reunión fue solicitar a la ciudad de Kamas un distrito de infraestructura pública (PID) para financiar el desarrollo.

Los PID permiten a los desarrolladores emitir bonos de bajo interés, de estilo municipal. Luego imponen un impuesto a la propiedad para pagar la deuda sólo a los futuros propietarios dentro de los límites del PID.

Los propietarios de DeJoria dijeron que el PID sólo incluiría la tierra que poseen y no incluiría a los residentes existentes. Eso significa que ellos no tendrían que pagar el impuesto.

Pero el abogado de la ciudad, Joel Yellowhorse, quien dijo que se le "paga para ser negativo", pidió a los concejales que consideraran que las personas que compren propiedades dentro del PID se convertirán en electores.

Dijo que podrían convertirse en las voces más fuertes en futuras discusiones fiscales de toda la ciudad.

"Dentro de diez, ya sabes, 15 años, los impuestos tienen que subir. Van a ser estas personas que viven en esta área del PID las que vendrán a ustedes y dirán: 'Oye, mi factura de impuestos es gigantesca ahora, por favor, no suban los impuestos para arreglar el sistema de alcantarillado'", dijo Yellowhorse.

El borrador de los documentos rectores del PID dice que podría recaudar hasta $50 millones. Una segunda discusión está programada para el 28 de octubre, con una posible votación del concejo el 17 de noviembre.

Uno de los socios de Wright, el desarrollador de Orem Mitch Burton, dijo que al equipo le gustaría tener un PID en vigor antes de Navidad.

"Y luego aprovechar el papeleo y la planificación y obtener todos los permisos y cosas que necesitamos durante el invierno y comenzar [la construcción] la próxima primavera", dijo.

Burton dijo que el hotel sería un hotel Marriott de cinco estrellas, al tiempo que enfatizó que los detalles cambiarán a lo largo del proceso de planificación. También indicó que el propio DeJoria Center podría no desaparecer.

"Lo que hemos aprendido es que el centro de eventos impulsa al hotel, no al revés", agregó. "El hotel no afectará al centro de eventos en absoluto".

Un tercer socio de DeJoria, Shayne Starr, dijo que les gustaría ofrecer a los residentes existentes de Kamas descuentos en habitaciones de hotel y acceso a servicios, así como utilizar el PID para restaurar el Beaver Creek Park.

Indicó que esperan reabrir la High Star Ranch Country Store & Cafe también.

La tienda y el resto de los negocios relacionados con el DeJoria Center cerraron en diciembre de 2024.

Artículo traducido por Connor Hollison